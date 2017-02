Challenger Bergamo: Il Tabellone Principale. Andreas Seppi n.1 del seeding

Questo il tabellone principale del torneo challenger di Bergamo.

Andreas Seppi sfiderà al primo turno un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

Challenger Bergamo CH | Indoor | e64.000

(1/WC) Seppi, Andreas vs Qualifier

Brands, Daniel vs Safwat, Mohamed

Masur, Daniel vs Menendez-Maceiras, Adrian

Kolar, Zdenek vs (7) Halys, Quentin

(4) Vanni, Luca vs Ivashka, Ilya

Djere, Laslo vs (WC) Berrettini, Matteo

Golubev, Andrey vs Nedovyesov, Aleksandr

Reuter, Yannik vs (6) Gojowczyk, Peter

(5) Ignatik, Uladzimir vs Donati, Matteo

Krajinovic, Filip vs Giustino, Lorenzo

Qualifier vs (WC) Arnaboldi, Andrea

Qualifier vs (3) Herbert, Pierre-Hugues

(8) Marterer, Maximilian vs (WC) Janowicz, Jerzy

Jahn, Jeremy vs Basic, Mirza

Qualifier vs Napolitano, Stefano

Krstin, Pedja vs (2) Lacko, Lukas