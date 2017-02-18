Circuito ATP ATP, Copertina

ATP Rotterdam, Memphis e Buenos Aires: I risultati live delle semifinali con il Live dettagliato. Fognini-Bolelli sconfitti in semifinale dopo aver mancato una palla match

18/02/2017 18:06 16 commenti
Risultati dal circuito ATP
Risultati dal circuito ATP

ATP Rotterdam, Memphis e Buenos Aires: I risultati live delle semifinali con il Live dettagliato.

NED ATP Rotterdam 500 | Indoor | e1.724.930 – Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)
1. [WC] Wesley Koolhof NED / Matwe Middelkoop NED vs Jean-Julien Rojer NED / Horia Tecau ROU

ATP Rotterdam
Wesley Koolhof / Matwe Middelkoop
6
6
Jean-Julien Rojer / Horia Tecau
4
3
Vincitori: KOOLHOF / MIDDELKOOP
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2. [6] Jo-Wilfried Tsonga FRA vs [4] Tomas Berdych CZE (non prima ore: 15:00)

ATP Rotterdam
Jo-Wilfried Tsonga [6]
6
6
Tomas Berdych [4]
3
4
Vincitore: J. TSONGA
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3. [3] David Goffin BEL vs [Q] Pierre-Hugues Herbert FRA (non prima ore: 19:30)

ATP Rotterdam
David Goffin [3]
40
3
Pierre-Hugues Herbert
A
1
Game Point
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4. [1] Pierre-Hugues Herbert FRA / Nicolas Mahut FRA vs [3] Ivan Dodig CRO / Marcel Granollers ESP

Il match deve ancora iniziare


USA ATP Memphis 250 | Indoor | $642.750 – Semifinali

STADIUM COURT – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 2:00 pm)
1. [PR] Matthew Ebden AUS / Bernard Tomic AUS vs Brian Baker USA / Nikola Mektic CRO

Il match deve ancora iniziare

2. Nikoloz Basilashvili GEO vs Mikhail Kukushkin KAZ (non prima ore: 23:00)

Il match deve ancora iniziare

3. Ryan Harrison USA vs Donald Young USA (non prima ore: 02:30)

Il match deve ancora iniziare

4. Ryan Harrison USA / Steve Johnson USA vs [2] Oliver Marach AUT / Fabrice Martin FRA

Il match deve ancora iniziare


ARG ATP Buenos Aires 250 | Terra | $546.680 – Semifinali

Court Guillermo Vilas – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. [1] Juan Sebastian Cabal COL / Robert Farah COL vs [PR] Simone Bolelli ITA / Fabio Fognini ITA

ATP Buenos Aires
Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [1]
4
7
10
Simone Bolelli / Fabio Fognini
6
6
3
Vincitori: CABAL / FARAH
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2. [4] Pablo Carreno Busta ESP vs Alexandr Dolgopolov UKR (non prima ore: 18:00)

ATP Buenos Aires
Pablo Carreno Busta [4]
5
2
Alexandr Dolgopolov
7
6
Vincitore: A. DOLGOPOLOV
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3. [1] Kei Nishikori JPN vs [WC] Carlos Berlocq ARG (non prima ore: 19:30)

ATP Buenos Aires
Kei Nishikori [1]
30
1
Carlos Berlocq
40
0
Game Point
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16 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Gabriele da Firenze 18-02-2017 19:28

Scritto da renzopii

Scritto da Gabriele da Firenze
Grandissimi Fognini/Bolelli…stavano 6-5 con servizio a disposizione (di Bolelli), perdono il game e vanno al tie break e perdono il tie break 7-0!!!

parziale finale 18-3 che crollo

Però Fognini rideva… 🙂

 16
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marvar (Guest) 18-02-2017 18:59

Unico inimitabile ….perdych

 15
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AndreaGaudenzi2 (Guest) 18-02-2017 18:44

Buon torneo in doppio per Fabio e Simone…peccato per la finale sfumata per poco…

 14
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Gabriele da Firenze 18-02-2017 18:04

Scritto da Gabriele da Firenze
Grandissimi Fognini/Bolelli…stavano 6-5 con servizio a disposizione (di Bolelli), perdono il game e vanno al tie break e perdono il tie break 7-0!!!
Il tuo commento è stato modificato!.

Ovviamente poi perdono anche il super-tie break 10-3 e quindi l’occasione della finale… degli ultimi 21 punti 18 li hanno fatti gli avversari e solo 3 Fognini/Bolelli, che hanno sbagliato di tutto e di più in maniera imbarazzante. Però Fognini rideva… 👿

 13
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renzopii (Guest) 18-02-2017 18:04

Scritto da Gabriele da Firenze
Grandissimi Fognini/Bolelli…stavano 6-5 con servizio a disposizione (di Bolelli), perdono il game e vanno al tie break e perdono il tie break 7-0!!!

parziale finale 18-3 che crollo

 12
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Gabriele da Firenze 18-02-2017 17:53

Grandissimi Fognini/Bolelli…stavano 6-5 con servizio a disposizione (di Bolelli), perdono il game e vanno al tie break e perdono il tie break 7-0!!! 👿

 11
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Becuzzi_style (Guest) 18-02-2017 17:23

Berdych mi sembra in calo…difficile per me vederlo chiudere l’ennesimo anno nella top 10…cmq buona carriera,ma mai un vero acuto…

 10
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kalle4 (Guest) 18-02-2017 16:56

@ giuly97top10 (#1774630)

N.7..Nadal 6′ e 500 punti sopra..

 9
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_Carlo (Guest) 18-02-2017 16:31

Perdich… 😀 😀 😀 😀 😀

 8
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Cogito ergo sum; gli uomini hanno incominciato a filosofare a causa della meraviglia; io so di non sapere; l’uomo è una corda tesa fra la bestia e il superuomo (Guest) 18-02-2017 16:17

Raga mi date se esiste uno streaming per Fogna-Bole

 7
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giuly97top10 18-02-2017 16:14

Scritto da Becuzzi_style
Se Goffin batte Herbert entra nella top 10…vediamo se sentirà un po’ di ansia

Se vince la finale è numero 6 ! Tanto tra poco gli usciranno i 720 punti di Indian e Miami

 6
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Ja-ja (Guest) 18-02-2017 15:27

Forza Goffin, Simone e Fabio! 🙂

 5
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Becuzzi_style (Guest) 18-02-2017 15:25

Se Goffin batte Herbert entra nella top 10…vediamo se sentirà un po’ di ansia

 4
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yonex (Guest) 18-02-2017 15:15

spero che supertennis dia la diretta di bole/fogna

 3
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Giuseppespartano (Guest) 18-02-2017 13:56

Mi piacerebbe una bella finale tsonga-goffin. 🙂 Vediamo

 2
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giuliano da viareggio (Guest) 18-02-2017 13:21

Bene Fognini e Bolelli coppia competitiva!

 1
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