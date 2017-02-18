ATP Rotterdam, Memphis e Buenos Aires: I risultati live delle semifinali con il Live dettagliato. Fognini-Bolelli sconfitti in semifinale dopo aver mancato una palla match

Risultati dal circuito ATP
ATP Rotterdam, Memphis e Buenos Aires: I risultati live delle semifinali con il Live dettagliato.
ATP Rotterdam 500 | Indoor | e1.724.930 – Semifinali
Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)
1. [WC] Wesley Koolhof / Matwe Middelkoop vs Jean-Julien Rojer / Horia Tecau
ATP Rotterdam
Wesley Koolhof / Matwe Middelkoop
6
6
Jean-Julien Rojer / Horia Tecau
4
3
Vincitori: KOOLHOF / MIDDELKOOP
Servizio
Svolgimento
Set 2
W. Koolhof / Middelkoop
5-3 → 6-3
J. Rojer / Tecau
5-2 → 5-3
W. Koolhof / Middelkoop
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
J. Rojer / Tecau
4-1 → 4-2
W. Koolhof / Middelkoop
3-1 → 4-1
J. Rojer / Tecau
3-0 → 3-1
W. Koolhof / Middelkoop
2-0 → 3-0
J. Rojer / Tecau
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
W. Koolhof / Middelkoop
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Rojer / Tecau
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
W. Koolhof / Middelkoop
4-4 → 5-4
J. Rojer / Tecau
4-3 → 4-4
W. Koolhof / Middelkoop
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
J. Rojer / Tecau
3-2 → 3-3
W. Koolhof / Middelkoop
2-2 → 3-2
J. Rojer / Tecau
2-1 → 2-2
W. Koolhof / Middelkoop
1-1 → 2-1
J. Rojer / Tecau
1-0 → 1-1
W. Koolhof / Middelkoop
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
2. [6] Jo-Wilfried Tsonga vs [4] Tomas Berdych (non prima ore: 15:00)
ATP Rotterdam
Jo-Wilfried Tsonga [6]
6
6
Tomas Berdych [4]
3
4
Vincitore: J. TSONGA
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Berdych
0-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
5-3 → 5-4
J. Tsonga
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
4-3 → 5-3
T. Berdych
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
3-1 → 3-2
T. Berdych
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Tsonga
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-3 → 6-3
J. Tsonga
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
4-2 → 5-2
T. Berdych
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
T. Berdych
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
J. Tsonga
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
3. [3] David Goffin vs [Q] Pierre-Hugues Herbert (non prima ore: 19:30)
ATP Rotterdam
David Goffin [3]
40
3
Pierre-Hugues Herbert•
A
1
Game Point
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Herbert
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
D. Goffin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
P. Herbert
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
D. Goffin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
P. Herbert
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
0-0 → 0-1
4. [1] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs [3] Ivan Dodig / Marcel Granollers
Il match deve ancora iniziare
ATP Memphis 250 | Indoor | $642.750 – Semifinali
STADIUM COURT – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 2:00 pm)
1. [PR] Matthew Ebden / Bernard Tomic vs Brian Baker / Nikola Mektic
Il match deve ancora iniziare
2. Nikoloz Basilashvili vs Mikhail Kukushkin (non prima ore: 23:00)
Il match deve ancora iniziare
3. Ryan Harrison vs Donald Young (non prima ore: 02:30)
Il match deve ancora iniziare
4. Ryan Harrison / Steve Johnson vs [2] Oliver Marach / Fabrice Martin
Il match deve ancora iniziare
ATP Buenos Aires 250 | Terra | $546.680 – Semifinali
Court Guillermo Vilas – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [PR] Simone Bolelli / Fabio Fognini
ATP Buenos Aires
Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [1]
4
7
10
Simone Bolelli / Fabio Fognini
6
6
3
Vincitori: CABAL / FARAH
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Bolelli / Fognini
1-0
1-1
1-2
2-2
2-3
2-4
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
6-0*
6-6 → 7-6
S. Bolelli / Fognini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-6 → 6-6
J. Sebastian Cabal / Farah
5-5 → 5-6
S. Bolelli / Fognini
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-4 → 5-5
J. Sebastian Cabal / Farah
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
4-4 → 5-4
S. Bolelli / Fognini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
4-3 → 4-4
J. Sebastian Cabal / Farah
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
3-3 → 4-3
S. Bolelli / Fognini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-2 → 3-3
J. Sebastian Cabal / Farah
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
2-2 → 3-2
S. Bolelli / Fognini
2-1 → 2-2
J. Sebastian Cabal / Farah
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-1 → 2-1
S. Bolelli / Fognini
1-0 → 1-1
J. Sebastian Cabal / Farah
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Bolelli / Fognini
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-5 → 4-6
J. Sebastian Cabal / Farah
3-5 → 4-5
S. Bolelli / Fognini
3-4 → 3-5
J. Sebastian Cabal / Farah
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
2-4 → 3-4
S. Bolelli / Fognini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 2-4
J. Sebastian Cabal / Farah
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-3 → 2-3
S. Bolelli / Fognini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
J. Sebastian Cabal / Farah
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
S. Bolelli / Fognini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
1-0 → 1-1
J. Sebastian Cabal / Farah
0-0 → 1-0
2. [4] Pablo Carreno Busta vs Alexandr Dolgopolov (non prima ore: 18:00)
ATP Buenos Aires
Pablo Carreno Busta [4]
5
2
Alexandr Dolgopolov
7
6
Vincitore: A. DOLGOPOLOV
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Carreno Busta
2-5 → 2-6
A. Dolgopolov
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
P. Carreno Busta
1-4 → 2-4
P. Carreno Busta
0-3 → 1-3
A. Dolgopolov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-2 → 0-3
P. Carreno Busta
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Carreno Busta
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
A. Dolgopolov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
P. Carreno Busta
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
3-4 → 4-4
A. Dolgopolov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
P. Carreno Busta
2-3 → 3-3
P. Carreno Busta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
A. Dolgopolov
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
P. Carreno Busta
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
1-0 → 1-1
3. [1] Kei Nishikori vs [WC] Carlos Berlocq (non prima ore: 19:30)
ATP Buenos Aires
Kei Nishikori [1]
30
1
Carlos Berlocq•
40
0
Game Point
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Berlocq
30-0
30-15
30-30
df
40-30
K. Nishikori
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Però Fognini rideva… 🙂
Unico inimitabile ….perdych
Buon torneo in doppio per Fabio e Simone…peccato per la finale sfumata per poco…
Ovviamente poi perdono anche il super-tie break 10-3 e quindi l’occasione della finale… degli ultimi 21 punti 18 li hanno fatti gli avversari e solo 3 Fognini/Bolelli, che hanno sbagliato di tutto e di più in maniera imbarazzante. Però Fognini rideva… 👿
parziale finale 18-3 che crollo
Grandissimi Fognini/Bolelli…stavano 6-5 con servizio a disposizione (di Bolelli), perdono il game e vanno al tie break e perdono il tie break 7-0!!! 👿
Berdych mi sembra in calo…difficile per me vederlo chiudere l’ennesimo anno nella top 10…cmq buona carriera,ma mai un vero acuto…
@ giuly97top10 (#1774630)
N.7..Nadal 6′ e 500 punti sopra..
Perdich… 😀 😀 😀 😀 😀
Raga mi date se esiste uno streaming per Fogna-Bole
Se vince la finale è numero 6 ! Tanto tra poco gli usciranno i 720 punti di Indian e Miami
Forza Goffin, Simone e Fabio! 🙂
Se Goffin batte Herbert entra nella top 10…vediamo se sentirà un po’ di ansia
spero che supertennis dia la diretta di bole/fogna
Mi piacerebbe una bella finale tsonga-goffin. 🙂 Vediamo
Bene Fognini e Bolelli coppia competitiva!