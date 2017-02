ATP Rotterdam, Memphis e Buenos Aires: I risultati delle semifinali con il Live dettagliato. In Olanda finale tra Tsonga e Goffin. In Argentina sfida tra Dolgopolov e Nishikori. Fognini-Bolelli sconfitti in semifinale dopo aver mancato una palla match

In Olanda finale tra Tsonga e Goffin. In Argentina sfida tra Dolgopolov e Nishikori. Fognini-Bolelli sconfitti in semifinale dopo aver mancato una palla match.

ATP Rotterdam 500 | Indoor | e1.724.930 – Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [WC] Wesley Koolhof / Matwe Middelkoop vs Jean-Julien Rojer / Horia Tecau



ATP Rotterdam Wesley Koolhof / Matwe Middelkoop Wesley Koolhof / Matwe Middelkoop 6 6 Jean-Julien Rojer / Horia Tecau Jean-Julien Rojer / Horia Tecau 4 3 Vincitori: KOOLHOF / MIDDELKOOP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 W. Koolhof / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Rojer / Tecau 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 W. Koolhof / Middelkoop 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 J. Rojer / Tecau 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 4-2 W. Koolhof / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 40-30 3-0 → 3-1 W. Koolhof / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 W. Koolhof / Middelkoop 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Rojer / Tecau 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 W. Koolhof / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 W. Koolhof / Middelkoop 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 W. Koolhof / Middelkoop 0-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 2-2 W. Koolhof / Middelkoop 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 J. Rojer / Tecau 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 W. Koolhof / Middelkoop 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

2. [6] Jo-Wilfried Tsonga vs [4] Tomas Berdych (non prima ore: 15:00)



ATP Rotterdam Jo-Wilfried Tsonga [6] Jo-Wilfried Tsonga [6] 6 6 Tomas Berdych [4] Tomas Berdych [4] 3 4 Vincitore: J. TSONGA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Tsonga 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 T. Berdych 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 5-3 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 4-3 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 3-1 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 2-0 T. Berdych 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Tsonga 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Tsonga 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-2 → 5-2 T. Berdych 0-30 0-40 3-2 → 4-2 J. Tsonga 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Berdych 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Tsonga 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

3. [3] David Goffin vs [Q] Pierre-Hugues Herbert (non prima ore: 19:30)



ATP Rotterdam David Goffin [3] David Goffin [3] 6 6 Pierre-Hugues Herbert Pierre-Hugues Herbert 1 3 Vincitore: D. GOFFIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 P. Herbert 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 P. Herbert 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 P. Herbert 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-1 → 6-1 D. Goffin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 P. Herbert 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 P. Herbert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Herbert 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

4. [1] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs [3] Ivan Dodig / Marcel Granollers



ATP Rotterdam Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [1] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [1] 3 4 Ivan Dodig / Marcel Granollers [3] Ivan Dodig / Marcel Granollers [3] 6 6 Vincitori: DODIG / GRANOLLERS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Dodig / Granollers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 3-5 → 4-5 I. Dodig / Granollers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 15-30 40-30 2-4 → 3-4 I. Dodig / Granollers 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 ace 1-3 → 2-3 I. Dodig / Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 P. Herbert / Mahut 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 I. Dodig / Granollers 15-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Dodig / Granollers 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 3-5 → 3-6 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 I. Dodig / Granollers 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 I. Dodig / Granollers 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 P. Herbert / Mahut 0-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 I. Dodig / Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-2 → 0-3 P. Herbert / Mahut 0-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 I. Dodig / Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

ATP Memphis 250 | Indoor | $642.750 – Semifinali

STADIUM COURT – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [PR] Matthew Ebden / Bernard Tomic vs Brian Baker / Nikola Mektic



ATP Memphis Matthew Ebden / Bernard Tomic Matthew Ebden / Bernard Tomic 6 2 Brian Baker / Nikola Mektic Brian Baker / Nikola Mektic 7 6 Vincitori: BAKER / MEKTIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Ebden / Tomic 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 B. Baker / Mektic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 M. Ebden / Tomic 15-0 40-0 1-4 → 2-4 B. Baker / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 M. Ebden / Tomic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 B. Baker / Mektic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Ebden / Tomic 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Baker / Mektic 15-0 30-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 B. Baker / Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Ebden / Tomic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 B. Baker / Mektic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Ebden / Tomic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 B. Baker / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Ebden / Tomic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 B. Baker / Mektic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Ebden / Tomic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. Baker / Mektic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 M. Ebden / Tomic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 B. Baker / Mektic 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Ebden / Tomic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Nikoloz Basilashvili vs Mikhail Kukushkin (non prima ore: 23:00)



ATP Memphis Nikoloz Basilashvili • Nikoloz Basilashvili 15 3 Mikhail Kukushkin Mikhail Kukushkin 30 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 3-4 M. Kukushkin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Basilashvili 0-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Kukushkin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Kukushkin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Ryan Harrison vs Donald Young (non prima ore: 02:30)



4. Ryan Harrison / Steve Johnson vs [2] Oliver Marach / Fabrice Martin



ATP Buenos Aires 250 | Terra | $546.680 – Semifinali

Court Guillermo Vilas – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [PR] Simone Bolelli / Fabio Fognini



ATP Buenos Aires Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [1] 4 7 10 Simone Bolelli / Fabio Fognini Simone Bolelli / Fabio Fognini 6 6 3 Vincitori: CABAL / FARAH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-3 S. Bolelli / Fognini 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6-6 → 7-6 S. Bolelli / Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-6 → 6-6 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 S. Bolelli / Fognini 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 4-3 → 4-4 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 3-3 → 4-3 S. Bolelli / Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Bolelli / Fognini 0-15 0-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Bolelli / Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 30-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 3-4 S. Bolelli / Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 S. Bolelli / Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 1-0 → 1-1 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [4] Pablo Carreno Busta vs Alexandr Dolgopolov (non prima ore: 18:00)



ATP Buenos Aires Pablo Carreno Busta [4] Pablo Carreno Busta [4] 5 2 Alexandr Dolgopolov Alexandr Dolgopolov 7 6 Vincitore: A. DOLGOPOLOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 A. Dolgopolov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-4 → 2-4 A. Dolgopolov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-3 → 1-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 A. Dolgopolov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 0-3 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Dolgopolov 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 A. Dolgopolov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 P. Carreno Busta 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Dolgopolov 15-0 30-0 ace ace 4-4 → 4-5 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 4-4 A. Dolgopolov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 ace 2-3 → 3-3 A. Dolgopolov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. Dolgopolov 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 A. Dolgopolov 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

3. [1] Kei Nishikori vs [WC] Carlos Berlocq (non prima ore: 19:30)