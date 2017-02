Challenger Kyoto: Il Tabellone Principale. Nessun italiano al via.

Challenger Kyoto CH | Indoor | $50.000

(1) Sugita, Yuichi vs Saville, Luke

Moriya, Hiroki vs (PR) Stebe, Cedrik-Marcel

Tepavac, Marko vs Qualifier

Wu, Di vs (8) Velotti, Agustin

(3) Bemelmans, Ruben vs Mott, Blake

De Loore, Joris vs (WC) Watanuki, Yosuke

(WC) Horie, Toru vs Rola, Blaz

Qualifier vs (6) Kavcic, Blaz

(7) Ito, Tatsuma vs Barton, Matthew

Qualifier vs Kibi, Yuya

Uchiyama, Yasutaka vs Matosevic, Marinko

(WC) Uesugi, Kaito vs (4) Zhang, Ze

(5) Whittington, Andrew vs Chen, Ti

Klein, Brydan vs Skugor, Franko

Qualifier vs (WC) Yamasaki, Jumpei

Polmans, Marc vs (2) Zemlja, Grega