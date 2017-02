ATP Delray Beach: Il Tabellone Principale. Raonic n.1 del seeding.

ATP Delray Beach 250 | Cemento | $534.625

(1) Raonic, Milos vs Qualifier/Special Exempt

Giraldo, Santiago vs Coric, Borna

(WC) Fratangelo, Bjorn vs Lu, Yen-Hsun

Mannarino, Adrian vs (8) Edmund, Kyle

(4/WC) Querrey, Sam vs Sela, Dudi

Qualifier/Special Exempt vs Kukushkin, Mikhail

Kravchuk, Konstantin vs Dzumhur, Damir

Anderson, Kevin vs (7) del Potro, Juan Martin

(5) Johnson, Steve vs (WC) Kozlov, Stefan

Nishioka, Yoshihito vs Qualifier/Special Exempt

Brown, Dustin vs Garcia-Lopez, Guillermo

Albot, Radu vs (3) Sock, Jack

(6) Tomic, Bernard vs Qualifier/Special Exempt

Basilashvili, Nikoloz vs (PR) Haas, Tommy

Fritz, Taylor vs Qualifier/Special Exempt

Young, Donald vs (2) Karlovic, Ivo