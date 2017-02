Jo Wilfried Tsonga: “Ho ancora un paio di anni da giocare”

Interessante dichiarazione di Jo Wilfried Tsonga sul suo futuro da professionista.

Dichiara il transalpino: “Ho ancora un paio di anni da giocare, è andata bene, mi sono divertito un mondo perché sapevo che non sarebbe durata per sempre.

L’obiettivo quest’anno è tornare tra i primi 8. Essere numero 9 o numero 11 non fa alcuna differenza, ma quando sei tra i primi 8 sei più protetto nei sorteggi, è diverso.