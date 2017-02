ATP Rio de Janeiro: Il Tabellone di Qualificazione. C’è uno straniero nello spot “italiano”

Sono tre gli azzurri al via nel tabellone di qualificazione del torneo ATP 500 di Rio de Janiero.

Tutti e tre nello stesso spot e derby tra Giannessi e Cecchinato.

ATP Rio de Janeiro 500 | Terra | $1.461.560

Quadra Central – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Victor Estrella Burgos vs Ruben Ramirez Hidalgo

2. [WC] Orlando Luz vs [8] Guido Andreozzi

Quadra 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Joao Pedro Sorgi vs [7] Arthur De Greef

2. [3] Jozef Kovalik vs Guilherme Clezar

Quadra 2 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Taro Daniel vs Federico Gaio

2. [WC] Felipe Meligeni Rodrigues Alves vs [6] Roberto Carballes Baena

Quadra 5 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Marco Cecchinato vs [5] Alessandro Giannessi

2. [4] Nicolas Kicker vs Christian Garin