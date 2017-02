Challenger Bergamo. Qualificazioni. Nove azzurri in tabellone. Wild card ad Adelchi Virgili

Saranno nove gli azzurri che partiranno nel tabellone cadetto del Challgner di Bergamo (cemento, €64,000+H), tra questi ci sarà un derby, tra Nicola Ghedin e Gianluca Mager.

Tra le wild card si segnalano quelle date ad Adelchi Virgili, Andrea Pellegrino, Nicola Ghedin e al giovane Davide Scainelli, classe 1998.

Qualificazioni Challenger Bergamo | Cemento | €64,000 +H

(1) Safranek, Vaclav vs Hanfmann, Yannick

(WC) Ghedin, Nicola vs Mager, Gianluca

Bega, Alessandro vs Olivetti, Albano

Broady, Liam vs (8) Sonego, Lorenzo

(2) Caruso, Salvatore vs Langer, Nils

Grenier, Hugo vs (WC) Pellegrino, Andrea

(WC) Scainelli, Davide vs Moraing, Mats

Boutillier, Remi vs (5) Ofner, Sebastian

(3) Grigelis, Laurynas vs Glasspool, Lloyd

(WC) Gerasimov, Egor vs (WC) Virgili, Adelchi

Przysiezny, Michal vs Kapas, Andriej

Marti, Yann vs (7) Krawietz, Kevin

(4) Michnev, Petr vs Mertl, Jan

Eremin, Edoardo vs Jankovits, Yannick

Jaloviec, Marek vs (WC) Galovic, Viktor

Bachinger, Matthias vs (6) Domingues, Joao