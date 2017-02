Alexander Zverev ed il problema riscontrato a Rotterdam: “Le condizioni, qui, sono state terribili per me”

Per uno che ha avuto motivo di gioire, ce ne è stato un altro che non ha esitato a trattenere tutto il proprio disappunto. Se da un lato Dominic Thiem ha potuto vivere la soddisfazione di essere uscito vincitore dal più atteso match di primo turno all’ATP500 di Rotterdam, Alexander Zverev ha invece abbandonato prematuramente i confini olandesi e, con profonda amarezza, ha criticato le condizioni incontrate sotto il tetto della Rotterdam Ahoy Arena.

“Le condizioni, qui, sono state terribili per me”, ha detto il tennista tedesco, senza mezzi termini. “Il campo ha un rimbalzo bassissimo. Le palline sono molto ‘soft’, sembrano quelle con cui giocano i bambini. Quasi non rimbalzano. Con il mio servizio, normalmente [gli avversari] sono costretti a rispondere ad altezza spalla”, ha proseguito il tedesco.

Il quale, poi, ha così rincarato: “Lui si trovava sempre a rispondere all’altezza del fianco, cosa che lo ha favorito. Questo sembra un campo di terra battuta. La sua superficie preferita è la terra, quindi si è trovato a suo agio a giocare dietro la linea di fondo visto anche che io non riuscivo a tirare vincenti”, ha analizzato Zverev, che ha poi concluso facendo presente che a sua detta non abbia senso impiegare palline diverse in tornei simili.

