Challenger Kyoto: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana.

Challenger Kyoto CH | Indoor | $50.000

(1) Harris, Lloyd vs (WC) Hsieh, Cheng-Peng

Kikuchi, Gengo vs (WC) Yamao, Tamaki

Watanuki, Yusuke vs Tokuda, Renta

Gonzales, Ruben vs (5) Gunneswaran, Prajnesh

(2) Sekiguchi, Shuichi vs Fujii, Shinta

(WC) Fujii, Sota vs (WC) Tanaka, Yunosuke

Karlovskiy, Evgeny vs (WC) Tajima, Naoki

Mclachlan, Ben vs (6) Purcell, Max

(3) Kwon, Soon Woo vs (WC) Noguchi, Masakatsu

Roelofse, Ruan vs Shirafuji, Naru

Bolt, Alex vs Ito, Yuichi

Chung, Yunseong vs (7) Niki, Takuto

(4) Quiroz, Roberto vs Fukuda, Sora

Kobelt, Peter vs Takeuchi, Kento

Wang, Jimmy vs Mochizuki, Yuki

Onozawa, Arata vs (8) Takahashi, Yusuke