Borna Coric ed il medical timeout (Video)

Borna Coric è tornato al successo questa settimana, battendo Karen Khachanov nell’ATP500 di Rotterdam. Oltre che per le prestazioni, tuttavia, il croato ha attirato attenzione in quest’occasione per via di un filmato che lo vede protagonista ed è già virale sui social.

Nel filmato, il giovane tennista viene ripreso nell’atto di ricevere cure mediche durante un medical time-out, per l’appunto: a colpire è stato il volume dei lamenti proferiti dal sofferente Coric, mentre il dottore applicava il trattamento atto ad agire contro il problema del momento.

Borna, ad ogni modo, è venuto subito a conoscenza dell’esistenza del video e lo ha direttamente condiviso sul suo profilo Instagram, con tanto di commento: “Si può quindi vedere che io potrei avere una carriera come #pornoattore”, come scritto dal diretto interessato.