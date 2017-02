Andy Murray: “Ad essere sinceri, quello che ha fatto Federer all’Australian Open è stato incredibile”

Andy Murray, attuale numero-uno della classifica mondiale, si è espresso in merito al trionfo di Roger Federer all’Australian Open, giunto al termine di una memorabile finale disputata contro Rafa Nadal e che ha permesso allo svizzero di laurearsi campione a Melbourne per la quinta volta in carriera.

“Ad essere sinceri, quello che ha fatto Federer all’Australian Open è stato incredibile. Il fatto che fosse fresco si è rivelato fondamentale, visto che in quella particolare circostanza gli ha fornito un bel vantaggio”, ha detto lo scozzese in conferenza stampa.

Federer e Murray, ad ogni modo, hanno in progamma di giocare alcuni match di esibizione in Scozia ed in Svizzera, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere cause di beneficenza.

Edoardo Gamacchio