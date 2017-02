Daniel Gimeno Traver fermo per almeno un mese

Daniel Gimeno Traver sarà costretto all’inattività per un mese, come minimo. Il tennista di Valencia si è dovuto ritirare nel bel mezzo del match che ne stava sancendo il ritorno dopo quattro mesi e, pochi giorni fa, i dottori hanno emanato un primo vedetto: trattasi di un edema osseo. “Sono infastidito, visto che è come se tutti i progressi fatti fino ad oggi si fossero persi in un minuto; tuttavia, resto positivo. Adesso, la cosa più importante è che sia curata la zona dell’infortunio. Dopo, penseremo sin da subito a tornare a competere”, ha detto Gimeno Traver, nel corso di dichiarazioni rilasciate al portale “Lozano Altur”.

Lo spagnolo non ha comunque fissato alcuna data precisa per il proprio rientro, cosa che fa pensare che lo si potrà rivedere in campo durante la stagione della terra rossa.