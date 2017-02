Grigor Dimitrov tra l’incubo Nadal e la possibile vittoria a Melbourne

Grigor Dimitrov parla dello scorso Australian Open.

“La rivedo ancora nei miei incubi quella partita con Nadal a Melbourne. A volte mando un messaggio al mio coach dicendogli ‘forse quel dritto avrei potuto giocarlo ad uscire e lui mi risponde “Ma sono le tre di notte, vai a dormire’.”

L’avrò rivista un centinaio di volte, e ancora oggi continuo a chiedermi cosa avrei potuto fare di meglio: la verità è che non mi viene in mente nulla, non so che altro avrei potuto fare. Anche se ci sono mattine in cui mi sveglio e dico Ah, quel dritto avrei potuto giocarlo così, forse!

Avrei potuto vincere in semifinale. E credo che avrei potuto vincere anche contro Roger…”

“Sì ho visto la finale, mentre ero in viaggio per tornare in Europa. Ho fatto i complimenti a Roger dopo il match, è stato incredibile. Il miglior spot che il tennis potesse mai avere, forse una delle partite del secolo: vedere e percepire quanto fosse importante per entrambi, dopo tanti anni, è stato emozionante”.