Video del Giorno: Le urla di Rogerio Dutra-Silva

Si parla molto del livello di decibel che alcune giocatrici del circuito WTA raggiungono in campo con le loro grida, come ad esempio fa da sempre Maria Sharapova. Ad ogni modo, di certo non si assiste abitualmente ad esibizioni “canore” tanto rumorose come quella prodotta da Rogerio Dutra-Silva.

Il brasiliano ha infatti messo a dura prova i timpani degli spettatori dell’Argentina Open di Buenos Aires, con le urla lasciate andare ogni volta che colpisse la pallina nel corso del match di primo turno che lo vedeva opposto ad Alessandro Giannessi.

Qualcuno ha pensato poi di riunire in un videocip alcuni degli acuti più laceranti, che tuttavia non sono serviti a Dutra-Silva per fare proprio l’incontro.

Rogério Dutra Silva grunts a lot (A LOT). This is only from 5 minutes of play time. #GruntingOnATP #equality pic.twitter.com/xgllmBqTUa — José Morais (@ZezeAM) 15 febbraio 2017

Edoardo Gamacchio