ATP Buenos Aires: Alessandro Giannessi gioca alla pari contro Carreno Busta ma si arrende per 6-4 al terzo set

Alessandro Giannessi lotta alla pari contro Pablo Carreno Busta ma esce di scena al secondo turno del torneo ATP 250 di Buenos Aires ($546.680, terra).

L’azzurro si è arreso all’iberico 25 anni e n.25 del mondo, con il risultato di 61 46 64 dopo 1 ora e 55 minuti di partita.

Giannessi dopo aver perso il primo set in maniera netta per 1 a 6 e vinto la seconda frazione per 6 a 4 (break decisivo nel primo gioco), l’azzurro nel terzo parziale si portava sul 3 a 1, grazie al break nel terzo gioco (a 30).

Sul 3 a 2 Alessandro perdeva a 15 il turno di battuta dopo aver anche commesso anche un doppio fallo sul 15-30.

Sul 3 pari lo spagnolo sotto per 15-40 era bravo ad annullare due palle break.

Nel decimo game, sul 4 a 5 e servizio per Giannessi, l’azzurro mancava due palle del 5 pari (annullate con due vincenti dallo spagnolo) e poi sul 40 pari commetteva un gravissimo errore di rovescio.

Nel punto successivo, sul match point, l’iberico dopo uno scambio prolungato chiudeva il punto con una volèe vincente di rovescio, piazzando il break e chiudendo la contesa per 6 a 4.

La partita punto per punto



ATP Buenos Aires Alessandro Giannessi Alessandro Giannessi 1 6 4 Pablo Carreno Busta [4] Pablo Carreno Busta [4] 6 4 6 Vincitore: P. CARRENO BUSTA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Giannessi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 3-4 → 4-4 P. Carreno Busta 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-2 → 3-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 P. Carreno Busta 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-3 → 5-3 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 A. Giannessi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 2-0 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 1-6 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Giannessi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-2 → 1-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

A. Giannessi – P. Carreno Busta

01:54:35

5 Aces 4

6 Double Faults 2

73% 1st Serve % 68%

45/67 (67%) 1st Serve Points Won 42/54 (78%)

6/25 (24%) 2nd Serve Points Won 13/26 (50%)

7/12 (58%) Break Points Saved 3/5 (60%)

14 Service Games Played 13

12/54 (22%) 1st Return Points Won 22/67 (33%)

13/26 (50%) 2nd Return Points Won 19/25 (76%)

2/5 (40%) Break Points Won 5/12 (42%)

13 Return Games Played 14

51/92 (55%) Total Service Points Won 55/80 (69%)

25/80 (31%) Total Return Points Won 41/92 (45%)

76/172 (44%) Total Points Won 96/172 (56%)

127 Ranking 25

26 Age 25

La Spezia, Italy Birthplace Gijon, Spain

La Spezia, Italy Residence Barcelona, Spain

6’1″ (185 cm) Height 6’2″ (187 cm)

180 lbs (81 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

N/A Turned Pro 2009

0/2 Year to Date Win/Loss 4/3

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 2

$447,953 Career Prize Money $2,910,871