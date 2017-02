Davis Cup: Contro l’Italia ci sarà anche David Goffin

David Goffin ha annunciato la sua presenza nel match di Davis Cup che vedrà impegnato il Belgio contro l’Italia a Charleroi.

“Ero affaticato dopo gli Australian Open, avevo speso tante energie. Ma per me è normale giocare in Coppa Davis, il capitano e il resto del team hanno capito le mie motivazioni per l’assenza e sarò presente nel match di aprile.”