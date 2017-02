Fed Cup, sarà Taiwan contro Italia: siamo favoriti?

Anni fa un incontro di tal fatta per la nostra nazionale femminile sarebbe stato davvero impensabile, abituati a trionfi seriali e a sfide di prestigio contro avversari del calibro di Stati Uniti, Francia e Belgio: oggi però il livello del tennis in rosa è decisamente in picchiata e la lotta per la sopravvivenza, ossia il rimanere nella serie B del tennis evitando l’onta (o sarebbe un bene?) della C, è la nuova dimensione cui abituarsi, e in fretta.

Sarà ad aprile, sarà fuori casa a Taiwan, probabilmente sarà sul duro, superficie congeniale alle nostre competitors: non partiremo battuti ma di certo, non possiamo dire che partiremo nemmeno favoriti. A Taiwan sarebbe davvero utile che ci andassero le giovani, la generazione delle varie Rosatello, Pieri, Paolini, Brescia, evitando di spremere ancora una volta la Errani o la Vinci (ammesso che la tarantina risponda si alla convocazione). La Schiavone contro la Slovacchia ha giocato probabilmente il suo ultimo match di Fed Cup e appare difficile che si tenti di convincerla per una trasferta del genere distogliendola dal suo ultimo anno nel circuito, un anno che va assaporato in ogni suo aspetto, indipendentemente dalle vittorie conseguite. Se però è vero che una giocatrice più esperta non farebbe male e sarebbe utile per guidare le nuove leve, ecco che il nome di Karin Knapp torna prepotentemente di moda, ammesso che la giocatrice recuperi la forma dei giorni migliori e si lasci definitivamente alle spalle questo periodo nerissimo.

Un match da 50%/50% perché le giocatrici di Taiwan, in casa, non sono scarse per nulla: la Hsieh è una signora doppista e anche in singolare è sempre pronta a dire la sua, così come Kai Chen-Chang, giocatrice a ridosso della top100 in singolare. Per alcuni è stato un sorteggio fortunato, per altri uno scoglio difficile da superare: io penso semplicemente che la sfida con Taiwan rappresenterà un importante passaggio di consegne. C’è bisogno di nuove motivazioni, le giovani vanno formate e approfittando del periodaccio delle veterane, la sfida asiatica appare come l’occasione migliore per testare lo stato reale del tennis femminile italiano. Deve essere una sfida da affrontare senza troppi patemi, d’altronde la posta in palio non è certo la vittoria della Coppa: serie B o serie C non fa certo tutta questa differenza, meglio provare a costruire quindi le fondamenta per una nuova epoca tennistica, epoca che vivrà sempre erroneamente con il ricordo e il paragone con quella precedente e appena conclusasi.

Speriamo che questa volta il coraggio non manchi e che a Taiwan vada davvero il gruppo ideale per tale trasferta: su Tathiana, tocca a te, noi non possiamo far altro che tifare sempre azzurro senza cadere in facili critiche fini a se stesse.

Alessandro Orecchio