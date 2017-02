Il direttore del torneo di Marsiglia: “Preferirei portare Alexander Zverev e Grigor Dimitrov che Stan Wawrinka per quest’anno”

Dichiarazione sicuramente interessanti quelle del direttore del torneo di Marsiglia, Jean-François Caujolle.

Il direttore della manifestazione ha parlato dei giocatori che vorrebbe portare quest’anno per l’evento francese.

Il torneo sarà quest’anno senza Stan Wawrinka nonostante i negoziati che hanno avuto luogo nei mesi scorsi.

Questo però non è un problema per Caujolle. “Preferirei portare Alexander Zverev e Grigor Dimitrov che Stan Wawrinka per quest’anno”.

Gli organizzatori poi stanno pensando ad una wild card ad uno tra Denis Shapovalov o Stefanos Tsitsipas, ma nulla è ancora certo.