Challenger Cherbourg: Eliminati Luca Vanni e Lorenzo Giustino (Video)

Luca Vanni esce di scena al secondo turno del Challenger di Cherbourg. Il 31enne toscano, numero 143 del ranking mondiale e settima testa di serie ha ceduto 76(5) 62 al tedesco Maximilian Marterer, numero 171 Atp.

In precedenza esordio amaro per Lorenzo Giustino. Il 25enne campano, numero 217 Atp, ha ceduto per 62 75 allo slovacco Norbert Gombos, numero 134 Atp e quarto favorito del seeding.

Challenger Cherbourg CH | Indoor | e43.000

1T Gombos – Giustino (0-1) ore 12:00



CH Cherbourg Norbert Gombos [4] Norbert Gombos [4] 6 7 Lorenzo Giustino Lorenzo Giustino 2 5 Vincitore: N. GOMBOS

6 Aces 41 Double Faults 578% 1st Serve % 60%30/39 (77%) 1st Serve Points Won 27/40 (68%)7/11 (64%) 2nd Serve Points Won 9/27 (33%)0/1 (0%) Break Points Saved 3/7 (43%)10 Service Games Played 1013/40 (33%) 1st Return Points Won 9/39 (23%)18/27 (67%) 2nd Return Points Won 4/11 (36%)4/7 (57%) Break Points Won 1/1 (100%)10 Return Games Played 1037/50 (74%) Total Service Points Won 36/67 (54%)31/67 (46%) Total Return Points Won 13/50 (26%)68/117 (58%) Total Points Won 49/117 (42%)

Gombos – Giustino

Aug 13, 1990 Birthday: Sep 10, 1991

26 years Age: 25 years

Slovakia Slovakia Country: Italy Italy

134 Current rank: 217

103 (May 25, 2015) Highest rank: 197 (Oct 17, 2016)

525 Total matches: 514

$350 761 Prize money: $182 839

440 Points: 249

Right-handed Plays: Right-handed

2T Marterer – Vanni (0-0) 2 incontro dalle ore 18:30



CH Cherbourg Luca Vanni [7] Luca Vanni [7] 6 2 Maximilian Marterer Maximilian Marterer 7 6 Vincitore: M. MARTERER

4 Aces 71 Double Faults 064% 1st Serve % 67%29/41 (71%) 1st Serve Points Won 32/40 (80%)11/23 (48%) 2nd Serve Points Won 15/20 (75%)4/6 (67%) Break Points Saved 4/4 (100%)10 Service Games Played 108/40 (20%) 1st Return Points Won 12/41 (29%)5/20 (25%) 2nd Return Points Won 12/23 (52%)0/4 (0%) Break Points Won 2/6 (33%)10 Return Games Played 1040/64 (63%) Total Service Points Won 47/60 (78%)13/60 (22%) Total Return Points Won 24/64 (38%)53/124 (43%) Total Points Won 71/124 (57%)

Marterer – Vanni

Jun 15, 1995 Birthday: Jun 04, 1985

21 years Age: 31 years

Germany Germany Country: Italy Italy

171 Current rank: 143

167 (Oct 03, 2016) Highest rank: 100 (Jun 08, 2015)

266 Total matches: 688

$104 880 Prize money: $483 438

339 Points: 415

Right-handed Plays: Right-handed