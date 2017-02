WTA Doha: Subito eliminata Roberta Vinci

Roberta Vinci esce di scena nel primo turno del WTA Premier di Doha ($776.000, cemento).

La tennista tarantina, nella prosecuzione del match sospeso ieri per pioggia, è stata eliminata dalla statunitense Lauren Davis, 23 anni, Nr. 55 Wta, con il risultato di 62 63 in 1 ora e 26 minuti di partita.

Primo set: partenza a razzo della statunitense.

La Davis è abile in risposta e il servizio di Robertina non punge, non è un caso che l’americana passi già al terzo gioco, grazie a un break a zero.

L’azzurra cerca di riportarsi nel set già nel gioco seguente ma le due palle break a disposizione vengono cestinate malamente dalla Vinci.

Il parziale scorre veloce, con la statunitense sugli scudi e l’italiana che si accende a sprazzi. Roberta non riesce a tenere il comando del gioco e ha poca efficacia sul gioco avversario. Il secondo break americano, a 15 nel settimo gioco, pone fine a ogni velleità azzurra di rimonta.

Non ha infatti alcun problema la Davis a chiudere nel game seguente. Diritto lungo di Robertina e 6-2 per l’americana in 31 minuti di gioco.

Secondo set: Roberta dopo aver perso il servizio nel primo gioco, piazzava il controbreak nel secondo game.

Poi la pioggia e ripresa dell’incontro questa mattina.

La Vinci dopo aver recuperato nel quarto game nuovamente un break, cedeva sul 3 pari il turno di battuta (ai vantaggi).

Sul 4 a 3 l’americana, dal 15-40, annullava bene due palle per il controbreak e poi nel game successivo sul 5 a 3, l’azzurra mancava due palle per il 4 a 5 e alla seconda palla match a disposizione dopo una volèe vincente di rovescio sul match point, la Davis chiudeva la partita per 6 a 3.

La qualificata @LaurenDavis93 accede agli ottavi del #WTA di Doha con una vittoria in due set contro Roberta Vinci. #tennis @QatarTennis pic.twitter.com/97gNNFZnuY — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 15 febbraio 2017

La partita punto per punto



WTA Doha Roberta Vinci Roberta Vinci 2 3 Lauren Davis Lauren Davis 6 6 Vincitore: L. DAVIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 L. Davis 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Davis 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Davis 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 1-2 → 2-2 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 L. Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 R. Vinci 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Davis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 L. Davis 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 2-4 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 L. Davis 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 L. Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

R. Vinci – L. Davis

01:25:55

0 Aces 7

1 Double Faults 3

60% 1st Serve % 58%

18/37 (49%) 1st Serve Points Won 23/35 (66%)

9/25 (36%) 2nd Serve Points Won 13/25 (52%)

4/10 (40%) Break Points Saved 6/8 (75%)

9 Service Games Played 8

12/35 (34%) 1st Return Points Won 19/37 (51%)

12/25 (48%) 2nd Return Points Won 16/25 (64%)

2/8 (25%) Break Points Won 6/10 (60%)

8 Return Games Played 9

27/62 (44%) Total Service Points Won 36/60 (60%)

24/60 (40%) Total Return Points Won 35/62 (56%)

51/122 (42%) Total Points Won 71/122 (58%)

25 Ranking 55

33 Age 23

Taranto, Italy Birthplace Gates Mills, OH, USA

Taranto, Italy Residence Boca Raton, FL, USA

5′ 4″ (1.63 m) Height 5′ 2″ (1.57 m)

132 lbs. (60 kg) Weight 121 lbs. (55 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (1999) Turned Pro Pro (January 2011)

5/4 Year to Date Win/Loss 5/1

0 Year to Date Titles 1

10 Career Titles 1

$11,465,361 Career Prize Money $1,687,426

Davide Sala