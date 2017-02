ATP Buenos Aires: Alessandro Giannessi lotta come un leone annulla due match point a Dutra Silva e conquista il secondo turno

Bellissima vittoria di Alessandro Giannessi che annulla due match point a Dutra Silva e conquista il secondo turno nel torneo ATP 250 di Buenos Aires ($546.680, terra).

Il tennista spezzino ha sconfitto il giocatore carioca, classe 1984 e n.88 ATP, con il risultato di 57 76 (8) 64 dopo 2 ore e 43 minuti di partita.

Al secondo turno sfiderà Pablo Carreno Busta, classe 1991 e n.25 del mondo.

Primo set: Giannessi avanti per 5 a 4 e servizio a disposizione, subiva il controbreak nel decimo gioco, quando dal 30 pari commetteva diversi errori e il tennista carioca piazzava il controbreak.

Sul 5 a 6 l’azzurro, dal 30 a 0, cedeva nuovamente ai vantaggi il turno di battuta e anche la frazione per 7 a 5.

Secondo set: Alessandro avanti per 2 a 1 e battuta a disposizione, perdeva il servizio nel quarto game (a 30 dal 30 a 0).

Sul 3 pari l’azzurro mancava una palla break e poi sul 5 a 6 annullava una palla match, prima di tenere il servizio e portare la frazione al tiebreak.

Nel tiebreak il brasiliano sotto per 2 a 4, recuperava fino al 6 a 5 e battuta a disposizione, ma qui mancava il match point con un doppio fallo, con Giannessi che da quel momento piazzava un parziale di tre punti consecutivi, vincendo la frazione per 8 punti a 6.

Terzo set: Giannessi avanti per 4 a 1, break al secondo gioco, perdeva il turno di servizio nel settimo game (a 30).

Sul 5 a 4 però il tennista spezzino, dal 30 pari, metteva a segno due punti consecutivi regalandosi il break e chiudendo la partita per 6 a 4.

La partita punto per punto