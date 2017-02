David Ferrer: “Mi piacerebbe stare per tutto l’anno tra i migliori 15 o 20 del mondo”

Forte di grande maturità ed altrettanto affinata compostezza, David Ferrer si avvia verso la parte conclusiva della sua carriera. Lo spagnolo dimostra giorno dopo giorno ferma volontà di vivere appieno ogni istante della vita nel circuito e, nello stile che lo ha sempre contraddistinto, di dare tutto se stesso per trarre il massimo da ciascuna situazione. “Sono molto contento di tornare a Buenos Aires. Ho sempre percepito che la gente mi volesse bene, qui”, ha detto il campione delle edizioni 2012, 2013 e 2014 del torneo che si svolge nella capitale argentina.

A causa della presenza in tabellone di rivali del calibro di Kei Nishikori e Pablo Cuevas (specialista del rosso), Ferrer rischia quest’anno di non partire da principale favorito. “In un torneo come questo, ci possono sempre essere sorprese”, ha dichiarato, prima di svelare i propri obiettivi di classifica per la stagione in corso: “Mi piacerebbe stare per tutto l’anno tra i migliori 15 o 20 del mondo”, ha per l’appunto fatto presente, conscio della necessità di alzare l’asticella rispetto al livello attuale se vorrà raggiungere il proprio scopo.

Edoardo Gamacchio