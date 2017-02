Alexander Zverev: la crescita impetuosa continua

Un’adolescenza da predestinato può segnarti una futura carriera sportiva in negativo, quando aspettative troppo alte vengono disattese o per troppo tempo rimandate, creando malcontento fra i tifosi e frustrazione nel giocatore stesso: non è certamente questo il caso del tedeschino Alexander Zverev, tennista in forte ascesa e che giovanissimo è già sbarcato in top20 vincendo tornei del circuito maggiore.

Un predestinato che sta mantenendo vivo il suo feeling con la vittoria, dopo aver chiuso da numero 1 juniores e aver portato a casa gli Australian Open di categoria (per lui anche due finali al Roland Garros e Us Open): dopo la vittoria junior di Melbourne contro Stefan Kozlov nel 2014 Zverev si sente pronto per il grande salto e passa al professionismo. Un crescendo senza soste che lo porta in un paio di anni alla prima vittoria nel circuito ATP, dopo due tentativi andati a vuoto nello stesso anno a Nizza e Halle: indoor a San Pietroburgo nel settembre del 2016 arriva quindi la prima vittoria battendo un campione Slam del calibro di Stan Wawrinka. È recentissima la sua seconda affermazione, in quel di Montpellier (vittoria anche in doppio con il fratello Mischa) e contro il beniamino di casa Gasquet, uno che difficilmente si batte da solo o getta via chance di successo.

Il best ranking di numero 18 al mondo è stata la giusta conseguenza ma dove può arrivare adesso Alexandre Zverev, già forte, fortissimo ma che non va assolutamente dimenticato è pur sempre un classe ’97? Manca ancora l’acuto Slam, sicuramente il prossimo passo in una carriera che sta mantenendo le attese e che sarà indiscutibilmente da numero 1. Possibile già che uno squillo Slam possa arrivare quest’anno? Finora il miglior piazzamento Major è stato il 3T conquistato tanto a Melbourne quest’anno quanto a Parigi e Wimbledon l’anno scorso, un risultato che proprio sull’erba londinese magari migliorerà, e di molto. Del tedeschino colpiscono sia la solidità di un tennis che non sembra avere punti deboli sia l’equilibrio psicologico che in questa fase delicata della sua vita sportiva non lo sta facendo soffrire di vertigini e non gli sta facendo perdere di vista i veri obiettivi di un atleta, spesso tentato dai tanti soldi che i primi risultati di prestigio portano in dote.

Zverev sembra essere fra i suoi coetanei quello con le carte migliori per arrivare più in alto: proprio mentre qualcuno soffre infortuni deleteri (Coric e soprattutto Kokkinakis) e qualcuno deve ancora capire se davvero gli piace il tennis (ovviamente Kyrgios), lui mantiene alto il livello della concentrazione e procede senza tentennamenti dritto per la sua strada.

La sensazione è che abbiamo incontrato un possibile dominatore dei prossimi anni.

Alessandro Orecchio