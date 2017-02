Juan Martin Del Potro prepara il suo rientro con Orsanic

Il capitano di Davis Cup dell’Argentina, Daniel Orsanic, è in questi giorni a Miami con Juan Martin del Potro, per preparare il campione argentino al primo torneo del 2017, a Delray Beach.

In generale Orsanic dovrebbe essere presente solo nella preparazione di questo primo torneo, perchè Del Potro poi dovrebbe essere da solo ad Indian Wells e Miami, come ha fatto per tutto il 2016, dove ha viaggiato per il circuito senza un allenatore.