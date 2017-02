WTA Doha: Rinviato a domani l’incontro di Roberta Vinci

E’ stata rinviata a domani mattina l’incontro di Roberta Vinci nel primo turno del WTA Premier di Doha ($776.000, cemento).

La tennista tarantina è sotto di un set contro la statunitense Lauren Davis, 23 anni, Nr. 55 Wta.

Domani, come secondo incontro a partire dalle ore 9 italiane, l’azzurra cercherà di far cambiare esito alla partita.

Primo set: partenza a razzo della statunitense.

La Davis è abile in risposta e il servizio di Robertina non punge, non è un caso che l’americana passi già al terzo gioco, grazie a un break a zero.

L’azzurra cerca di riportarsi nel set già nel gioco seguente ma le due palle break a disposizione vengono cestinate malamente dalla Vinci.

Il parziale scorre veloce, con la statunitense sugli scudi e l’italiana che si accende a sprazzi. Roberta non riesce a tenere il comando del gioco e ha poca efficacia sul gioco avversario. Il secondo break americano, a 15 nel settimo gioco, pone fine a ogni velleità azzurra di rimonta.

Non ha infatti alcun problema la Davis a chiudere nel game seguente. Diritto lungo di Robertina e 6-2 per l’americana in 31 minuti di gioco.

Secondo set: Roberta dopo aver perso il servizio nel primo gioco, piazzava il controbreak nel secondo game.

Poi la pioggia che ha messo fine all’incontro, almeno per oggi.

La partita punto per punto



WTA Doha Roberta Vinci • Roberta Vinci 0 2 1 Lauren Davis Lauren Davis 0 6 1 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Vinci 1-1 L. Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 R. Vinci 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Davis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 L. Davis 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 2-4 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 L. Davis 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 L. Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Davide Sala