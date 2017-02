Dopo la Slovacchia, cosa ci rimane?

Non possiamo girarci attorno e accampare scuse che non stanno né in cielo né in terra: la sconfitta contro la Slovacchia delle riserve in Fed Cup che adesso ci porterà a un passo dalla serie C è stata una pagine nera del tennis femminile italiano, uno spettacolo triste con protagoniste una volta vincenti e gloriose spazzate via da una giovane arrembante ma dalla classifica ancora mediocre (la Sramkova) e da una vecchia gloria sinonimo di esperienza ad alti livelli (la Hantuchova) ma oggi sul viale del tramonto.

Una sconfitta che fa male, una secchiata d’acqua fredda che ci sveglia dai sogni del passato e ci apre gli occhi sullo stato attuale dell’Italtennis in gonnella, un movimento legato a Vinci, Errani e Schiavone e senza alcun ricambio all’altezza delle citate.

Le grandi epoche tennistiche generano sempre una pesante fattura e l’epoca d’oro Slam di Pennetta, Schiavone, Vinci ed Errani sta presentando un conto salatissimo proprio adesso: da dietro nessuno cresce e spinge sull’acceleratore, mentre le “vecchiette” perdono smalto e incassano sconfitte pesanti.

Nella mia mente però risuonano forti alcune considerazioni:

1. Errani, fermati…. Sarita da un anno e mezzo si è smarrita, vuoi per un blocco psicologico, vuoi per problemi fisici o più semplicemente perché il suo tennis ha bisogno di alcuni interventi pena una regressione brutale. Apprezziamo l’attaccamento ala maglia azzurra ma giocare con problemi fisici chi favorisce? Senza dubbio, solo e soltanto l’avversaria, perché la nazionale al 99% perde già un punto e soprattutto la giocatrice rischia di compromettere la sua attività nel circuito. Sarebbe salutare una pausa, un periodo off in cui il tennis non sia la priorità per ritrovare la voglia di spaccare il campo che l’ha resa grande.

2. Coraggio, dove sei? Povera Garbin chiamata a esordire in tale momento e con questo “materiale” a disposizione. Certo è che se ti porti delle giovani in squadra e poi preferisci far giocare una tennista ammaccata, la domanda sorge spontanea: ma che te le sei portate a fare? Dovrà dimostrare nei prossimi impegni la sua arguzia come capitana: è la persona giusta?

3. C’è bisogno della Giorgi. La Garbin e l’Italia del tennis hanno un disperato bisogno di Camila Giorgi, non ci sono scuse, ci deve essere solo la voglia e l’intelligenza di una Federazione di fare soprattutto i propri interessi, senza chiudere con una propria giocatrice di talento, che tornerebbe quanto mai utile alla causa in questo momento. È un incredibile autogol, uno sterile braccio di ferro assolutamente no sense che in altri casi non si è voluto mettere in piedi. E allora viene da pensare che ci siano in ballo antipatie personali: meglio però coltivare le antipatie o affrontare la serie C?

4. Grazie Schiavo. Se siamo stati in gioco fino all’ultimo è stato grazie a Francesca Schiavone, giocatrice sublime alle ultime partite in Fed Cup, manifestazione che sicuramente ha contribuito a rendere grande e un po’ più azzurra, una tennista leonessa che ha lottato con le unghie e con i denti per cercare di evitare una sconfitta dolorosissima. Probabilmente la sua carriera con la squadra azzurra si chiude proprio a Forlì contro la Slovacchia: magari fra qualche anno su quella stessa panchina si siederà, ma da capitana.

Adesso lo spareggio per evitare la serie C, con possibili avversarie che fanno tremendamente paura: e se ci capitasse la Gran Bretagna di Johanna Konta? Ci sarebbe bisogno di un miracolo?

Alessandro Orecchio