ATP Buenos Aires: I Risultati della prima giornata. Alessandro Giannessi supera le qualificazioni

Questi i risultati con il Live dettagliato dal torneo ATP 250 di Buenos Aires.

Alessandro Giannessi approda nel tabellone principale.

Alessandro ha sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni con il punteggio di 63 36 61, in un’ora e 41 minuti, il serbo Dusan Lajovic, numero 95 Atp, che all’esordio aveva battuto Simone Bolelli.

ATP Buenos Aires Dusan Lajovic [2] Dusan Lajovic [2] 3 6 1 Alessandro Giannessi [6] Alessandro Giannessi [6] 6 3 6 Vincitore: A. GIANNESSI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-4 → 0-5 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-5 → 3-5 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Giannessi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3 Aces 20 Double Faults 170% 1st Serve % 79%30/46 (65%) 1st Serve Points Won 44/61 (72%)10/20 (50%) 2nd Serve Points Won 9/16 (56%)4/7 (57%) Break Points Saved 3/4 (75%)12 Service Games Played 1317/61 (28%) 1st Return Points Won 16/46 (35%)7/16 (44%) 2nd Return Points Won 10/20 (50%)1/4 (25%) Break Points Won 3/7 (43%)13 Return Games Played 1240/66 (61%) Total Service Points Won 53/77 (69%)24/77 (31%) Total Return Points Won 26/66 (39%)64/143 (45%) Total Points Won 79/143 (55%)

95 Ranking 127

26 Age 26

Belgrade, Serbia Birthplace La Spezia, Italy

Stara Pazova, Serbia Residence La Spezia, Italy

6’0″ (182 cm) Height 6’1″ (185 cm)

172 lbs (78 kg) Weight 180 lbs (81 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

2007 Turned Pro N/A

2/2 Year to Date Win/Loss 0/2

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$1,807,172 Career Prize Money $447,953

Main Draw

(1) Nishikori, Kei vs Bye

Schwartzman, Diego vs Bagnis, Facundo

Robert, Stephane vs Delbonis, Federico

Zeballos, Horacio vs (6) Sousa, Joao

(3) Ferrer, David vs Bye

(WC) Berlocq, Carlos vs Qualifier

(SE) Estrella Burgos, Victor vs Monteiro, Thiago

(PR) Robredo, Tommy vs (7) Fognini, Fabio

(5) Ramos-Vinolas, Albert vs Pella, Guido

(WC) Mayer, Leonardo vs Elias, Gastao

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (4) Carreno Busta, Pablo

(8) Lorenzi, Paolo vs Melzer, Gerald

Qualifier vs Olivo, Renzo

Dolgopolov, Alexandr vs (WC) Tipsarevic, Janko

Bye vs (2) Cuevas, Pablo

ATP Buenos Aires 250 | Terra | $546.680 – Turno Decisivo Quali 1° Turno Md.

Estadio Billoch Caride – Ora italiana: 17:55 (ora locale: 1:55 pm)

2. Maximo Gonzalez vs [5] Guido Andreozzi



ATP Buenos Aires Maximo Gonzalez Maximo Gonzalez 0 0 4 Guido Andreozzi [5] • Guido Andreozzi [5] 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Andreozzi 4-4 M. Gonzalez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Gonzalez 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 G. Andreozzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-1 → 3-2 M. Gonzalez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 G. Andreozzi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 M. Gonzalez 0-15 df 0-30 0-40 0-5 → 0-6 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 0-5 M. Gonzalez 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Gonzalez 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-1 → 0-2 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [WC] Leonardo Mayer vs Gastao Elias (non prima ore: 22:45)



Il match deve ancora iniziare

4. Stephane Robert vs Federico Delbonis



Il match deve ancora iniziare

Estadio 2 – Ora italiana: 17:45 (ora locale: 1:45 pm)

1. [1] Rogerio Dutra Silva vs [7] Joao Souza



ATP Buenos Aires Rogerio Dutra Silva [1] Rogerio Dutra Silva [1] 6 6 Joao Souza [7] Joao Souza [7] 2 2 Vincitore: R. DUTRA SILVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 J. Souza 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 R. Dutra Silva 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-1 → 4-2 J. Souza 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 R. Dutra Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 J. Souza 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Dutra Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Souza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Dutra Silva 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 6-2 J. Souza 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-1 → 5-2 R. Dutra Silva 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 J. Souza 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 R. Dutra Silva 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 J. Souza 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 R. Dutra Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Souza 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

2. Facundo Bagnis / Guillermo Duran vs [2] Pablo Carreno Busta / Pablo Cuevas



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Renzo Olivo / Guido Pella vs Andres Molteni / Diego Schwartzman (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Estadio 3 – Ora italiana: 17:45 (ora locale: 1:45 pm)

1. [3] Jozef Kovalik vs Ruben Ramirez Hidalgo