Kristina Mladenovic attacca la Bacsinzky per il medical time out: “Timea correva come un canguro e meglio di prima. È conosciuta per questo. Io non ho questo tipo di valori.”

Ancora polemiche per i medical timeout durante le partite in corso.

Questa volta parla Kristina Mladenovic che non ha preso bene il medical time out di Timea Bacsinzky per problemi al ginocchio nella metà del terzo set nella sfida di Fed Cup tra Svizzera e Francia.

“Timea correva come un canguro e meglio di prima. Lo ha fatto anche contro la Cornet. Questo è il suo modo di lottare in campo, lo sappiamo tutti. È conosciuta per questo. Io non ho questo tipo di valori.”

Ricordiamo che poi Timea si è imposta con il punteggio di 7-6 (7/4) 4-6 7-5. Nel terzo set la rossocrociata ha dovuto chiamare il fisioterapista dopo un movimento del ginocchio destro nel tentativo di recuperare una palla. Rientrata sul campo, ha poi conquistato un break nel sesto game, lo ha subito nel 9o, quando sul 5-3 stava servendo per il match, ed ha chiuso sul servizio della transalpina al 12o gioco per 7 a 5.