ATP Quito: Amara finale per Paolo Lorenzi. L’azzurro manca un match point e perde la partita contro Burgos al tiebreak del terzo set per 8 punti a 6

Paolo Lorenzi esce sconfitto dall’incontro con Victor Estrella Burgos nella finale del torneo ATP 250 di Quito ($482.060, terra).

Il tennista toscano si è arreso dopo una dura battaglia con il risultato di 67 (2) 75 76 (6) dopo 2 ore e 34 minuti di partita.

Per Burgos è il terzo successo consecutivo a Quito, 15 esima partita vinta consecutivamente nel torneo dell’Ecuador e terza vittoria in carriera nel circuito ATP.

Primo set: I due giocatori erano praticamente perfetti al servizio e allora l’epilogo della frazione poteva essere solo il tiebreak.

Nel tiebreak Lorenzi dall’1 a 2, senza minibreak, inseriva il turbo e conquistava ben sei punti consecutivi, tra cui un ace e due vincenti, uno anche sul set point, conquistando in questo modo la prima frazione per 7 punti a 2.

Secondo set: Paolo avanti per 4 a 2, grazie ad un break in apertura di parziale (ai vantaggi con doppio fallo di Burgos sulla palla break), cedeva il turno di battuta nell’ottavo gioco, quando commetteva tre errori gratuiti e regalava il controbreak a 15 all’avversario.

Sul 5 a 6 l’azzurro, 30-40, con un doppio fallo sul set point regalava la frazione all’avversario, che in questo modo brekkava Paolo e conquistava il set per 7 a 5.

Terzo set: Lorenzi sotto per 2 a 4, recuperava il break nel settimo gioco.

Si andava al tiebreak e qui Lorenzi in svantaggio per 2 a 4, recuperava il passivo e si portava sul 6 a 5 e palla match, grazie ad un ace sul 5 pari.

Sul match point però Burgos, che era al servizio, annullava bene la palla della possibile sconfitta e poi sul 6 pari piazzava un ace.

Sul 6 a 7 Paolino purtroppo affossava in rete il rovescio e Burgos poteva festeggiare la terza vittoria consecutiva a Quito per 8 punti a 6.

ATP Quito 250 | Terra | $482.060 – Finale

Stadium – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Victor Estrella Burgos vs [3] Paolo Lorenzi



ATP Quito Victor Estrella Burgos Victor Estrella Burgos 6 7 7 Paolo Lorenzi [3] Paolo Lorenzi [3] 7 5 6 Vincitore: V. ESTRELLA BURGOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 ace 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6*-6 7-6* ace 6-6 → 7-6 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 V. Estrella Burgos 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-2 → 4-3 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df ace 2-1 → 2-2 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 5-4 → 5-5 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 P. Lorenzi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 V. Estrella Burgos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 V. Estrella Burgos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 V. Estrella Burgos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 ace 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 V. Estrella Burgos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 V. Estrella Burgos 30-0 40-0 4-5 → 5-5 P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 V. Estrella Burgos 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4 Aces 172 Double Faults 465% 1st Serve % 56%55/70 (79%) 1st Serve Points Won 53/60 (88%)24/38 (63%) 2nd Serve Points Won 22/47 (47%)5/7 (71%) Break Points Saved 0/3 (0%)18 Service Games Played 187/60 (12%) 1st Return Points Won 15/70 (21%)25/47 (53%) 2nd Return Points Won 14/38 (37%)3/3 (100%) Break Points Won 2/7 (29%)18 Return Games Played 1879/108 (73%) Total Service Points Won 75/107 (70%)32/107 (30%) Total Return Points Won 29/108 (27%)111/215 (52%) Total Points Won 104/215 (48%)

Estrella Burgos vs Lorenzi (0-3)

Aug 02, 1980 Birthday: Dec 15, 1981

36 years Age: 35 years

Dominican Republic Dominican Republic Country: Italy Italy

156 Current rank: 46

43 (Jul 13, 2015) Highest rank: 35 (Sep 26, 2016)

664 Total matches: 970

$1 588 695 Prize money: $2 887 642

362 Points: 972

Right-handed Plays: Right-handed