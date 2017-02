Fed Cup – World Group 2 – Primo Turno: Italia vs Slovacchia 1-2. Daniela Hantuchova domina una Sara Errani non al meglio che scoppia in lacrime

Sara Errani, non al meglio della condizione (problema alla coscia accusato dopo pochi game), è stata dominata da Daniela Hantuchova nel terzo singolare della sfida tra Italia e Slovacchia valido come primo turno di Fed Cup World Group 2 in corso di svolgimento a Forlì (terra).

La tennista italiana è stata battuta dalla Hantuchova con il risultato di 62 60 in 1 ora e 17 minuti di partita.

La Slovacchia ora a sorpresa conduce per 2 a 1 sulle azzurre ad un passo dall’inattesa sconfitta.

Primo set: La Errani cedeva nel terzo game il turno di battuta, con la Hantuchova che poi piazzava il doppio break nel quinto game portandosi sul 4 a 1.

Sul 4 a 1 la slovacca perdeva per la prima volta nel match il servizio (a 15), Sarita però, non al meglio della condizione, nel settimo game perdeva nuovamente il servizio.

Nel game successivo, sul 5 a 2, Daniela teneva ai vantaggi il turno di battuta, senza annullare palle break, con la Errani che sul set point mandava lunghissimo un rovescio.

Secondo set: Il dominio di Daniela era assoluto con Sara che cercava di chiudere i punti in pochi colpi per colpa del problema fisico.

La Hantuchova, dopo aver concesso una palla per il controbreak sull’1 a 0, non concedeva più nulla e Sarita, che in lacrime, perdeva la partita con un eloquente 6 a 0.

La prima vincente di @dhantuchova chiude il match e consegna il punto del vantaggio alla Slovacchia! 🇮🇹1-2🇸🇰 #FedCup #ITASVK pic.twitter.com/gO9PMwHyF0 — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 12 febbraio 2017

La partita punto per punto