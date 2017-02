ATP Montpellier e Sofia: Grigor Dimitrov vince il torneo di casa. Alexander Zverev vince in Francia e da domani sarà al n.18 del mondo (Video)

ATP Montpellier 250 | Indoor | e482.060 – Finali

Continua a brillare la stella di Alexander Zverev.

Il giovane tedesco suggella a Montpellier un’altra vittoria vincendo il torneo ATP 250 transalpino.

In finale Zverev ha sconfitto in due set Richard Gasquet. Per Alexander è il secondo successo in carriera nel circuito ATP dopo aver vinto a settembre il torneo di San Pietroburgo.

Da domani sarà best ranking al n.18 del mondo.

Grigor Dimitrov si è aggiudicato questo pomeriggio il torneo ATP 250 di Sofia.

Il tennista bulgaro ha sconfitto in finale David Goffin con il risultato di 75 64 in 1 ora e 39 minuti di partita.

Per Davis è il successo n.6 in carriera, il secondo del 2017 dopo aver vinto a Sydney ai primi di Gennaio.

Da domani sarà al n.12 del mondo.

Da segnalare che nel match di oggi Grigor nel secondo parziale avanti per 5 a 0, ha subito la rimonta di Goffin che si è trovato sul 4 a 5 e servizio a disposizione, ma qui ha ceduto sul più bello la battuta e anche la partita per 6 a 4.

Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Viktor Troicki / Nenad Zimonjic vs Mikhail Elgin / Andrey Kuznetsov



ATP Sofia Viktor Troicki / Nenad Zimonjic Viktor Troicki / Nenad Zimonjic 6 6 Mikhail Elgin / Andrey Kuznetsov Mikhail Elgin / Andrey Kuznetsov 4 4 Vincitori: TROICKI / ZIMONJIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 V. Troicki / Zimonjic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Elgin / Kuznetsov 0-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 V. Troicki / Zimonjic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Elgin / Kuznetsov 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 V. Troicki / Zimonjic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 2-3 → 3-3 M. Elgin / Kuznetsov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 V. Troicki / Zimonjic 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Elgin / Kuznetsov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Troicki / Zimonjic 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 M. Elgin / Kuznetsov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 V. Troicki / Zimonjic 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Elgin / Kuznetsov 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 V. Troicki / Zimonjic 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 M. Elgin / Kuznetsov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 V. Troicki / Zimonjic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 M. Elgin / Kuznetsov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 V. Troicki / Zimonjic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Elgin / Kuznetsov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 V. Troicki / Zimonjic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Elgin / Kuznetsov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. [3] Grigor Dimitrov vs [2] David Goffin (non prima ore: 16:00)



ATP Sofia Grigor Dimitrov [3] Grigor Dimitrov [3] 7 6 David Goffin [2] David Goffin [2] 5 4 Vincitore: G. DIMITROV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-4 → 6-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-3 → 5-4 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-1 → 5-2 D. Goffin 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-0 → 5-0 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 D. Goffin 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 6-5 → 7-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Goffin 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 0-15 0-30 df 15-30 40-30 ace ace 0-0 → 1-0

Court Patrice Dominguez – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. [3] Richard Gasquet vs [4/WC] Alexander Zverev



ATP Montpellier Richard Gasquet [3] Richard Gasquet [3] 6 3 Alexander Zverev [4] Alexander Zverev [4] 7 6 Vincitore: A. ZVEREV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Zverev 15-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 3-5 → 3-6 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Zverev 0-15 0-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 df 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Gasquet 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 R. Gasquet 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Zverev 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 0-2 R. Gasquet 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. Alexander Zverev / Mischa Zverev vs [2] Fabrice Martin / Daniel Nestor