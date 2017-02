WTA Doha: I Risultati del Secondo Turno di Qualificazione. Camila Giorgi fermata dalla pioggia ad un game dalla vittoria

Questi i risultati con il Live dettagliato dal torneo WTA Premier di Doha.

Camila Giorgi è stata fermata dalla pioggia ad un passo dalla vittoria nel secondo turno delle qualificazioni del torneo Wta Premier di Doha.

L’azzurra, numero 75 Wta, e la tedesca Annika Beck, numero 65 Wta e settima testa di serie delle qualificazioni, è stato sospeso per pioggia con l’azzurra in vantaggio per 62 46 5-0.

La partita riprenderà domani alle ore 12:30 italiane.

In caso di vittoria Camila dovrà sfidare nel pomeriggio al turno decisivo l’americana Lauren Davis, classe 1993 e n.55 WTA.

WTA Doha Camila Giorgi Camila Giorgi 0 6 4 5 Annika Beck [7] • Annika Beck [7] 0 2 6 0 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Beck 5-0 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-0 → 5-0 A. Beck 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-0 → 4-0 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 3-0 A. Beck 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Beck 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Giorgi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Beck 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 C. Giorgi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df df 3-3 → 3-4 A. Beck 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 2-2 → 2-3 A. Beck 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Beck 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 C. Giorgi 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Beck 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A 5-2 → 6-2 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Beck 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Beck 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Beck 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3 Aces 112 Double Faults 564% 1st Serve % 74%37/48 (77%) 1st Serve Points Won 23/54 (43%)7/27 (26%) 2nd Serve Points Won 10/19 (53%)2/6 (33%) Break Points Saved 7/14 (50%)12 Service Games Played 1131/54 (57%) 1st Return Points Won 11/48 (23%)9/19 (47%) 2nd Return Points Won 20/27 (74%)7/14 (50%) Break Points Won 4/6 (67%)11 Return Games Played 1244/75 (59%) Total Service Points Won 33/73 (45%)40/73 (55%) Total Return Points Won 31/75 (41%)84/148 (57%) Total Points Won 64/148 (43%)

75 Ranking 65

25 Age 22

Macerata, Italy Birthplace Giessen, Germany

France Residence Bonn, Germany

5′ 6″ (1.68 m) Height 5′ 7″ (1.70 m)

119 lbs. (54 kg) Weight 130 lbs. (59 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Pro

3/2 Year to Date Win/Loss 1/4

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 2

$2,130,806 Career Prize Money $2,045,582

WTA Doha Premier | Cemento | $776.000 – 2° Turno Quali

Court 1 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. [2/WC] Jelena Jankovic vs Risa Ozaki



WTA Doha Jelena Jankovic [2] Jelena Jankovic [2] 6 6 Risa Ozaki Risa Ozaki 4 3 Vincitore: J. JANKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Ozaki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Jankovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Ozaki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Jankovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 4-1 → 4-2 R. Ozaki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 J. Jankovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 R. Ozaki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Jankovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Ozaki 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Jankovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Ozaki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Jankovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Ozaki 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 J. Jankovic 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 R. Ozaki 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 J. Jankovic 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 R. Ozaki 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Jankovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Ozaki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [1] Christina Mchale vs Kateryna Bondarenko



WTA Doha Christina Mchale [1] Christina Mchale [1] 7 6 Kateryna Bondarenko Kateryna Bondarenko 5 1 Vincitore: C. MCHALE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 K. Bondarenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 C. Mchale 15-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 K. Bondarenko 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 4-1 C. Mchale 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 K. Bondarenko 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 C. Mchale 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 2-0 K. Bondarenko 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Mchale 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 K. Bondarenko 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 C. Mchale 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 K. Bondarenko 0-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Mchale 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 K. Bondarenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Mchale 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Bondarenko 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 C. Mchale 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 K. Bondarenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Mchale 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Bondarenko 0-15 15-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. Saisai Zheng vs Catherine Bellis



WTA Doha Saisai Zheng Saisai Zheng 6 5 6 Catherine Bellis Catherine Bellis 2 7 2 Vincitore: S. ZHENG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 C. Bellis 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 S. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 C. Bellis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 S. Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Bellis 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Zheng 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 C. Bellis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 S. Zheng 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 C. Bellis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 S. Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 C. Bellis 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 S. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 C. Bellis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 S. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 C. Bellis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 S. Zheng 0-15 15-15 1-3 → 2-3 C. Bellis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 C. Bellis 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Bellis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 S. Zheng 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 A-40 4-2 → 5-2 C. Bellis 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 S. Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 4-1 C. Bellis 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 3-0 → 4-0 S. Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 C. Bellis 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. Ekaterina Alexandrova vs [6] Johanna Larsson



WTA Doha Ekaterina Alexandrova Ekaterina Alexandrova 15 2 6 1 Johanna Larsson [6] • Johanna Larsson [6] 30 6 3 4 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Larsson 15-0 30-0 30-15 1-4 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 0-4 → 1-4 J. Larsson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-3 → 0-4 E. Alexandrova 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 J. Larsson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 E. Alexandrova 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Larsson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-3 → 6-3 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Larsson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 J. Larsson 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 J. Larsson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Larsson 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 J. Larsson 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 J. Larsson 15-0 30-0 40-15 2-2 → 2-3 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Larsson 15-0 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Larsson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. [4] Kristyna Pliskova vs Madison Brengle



WTA Doha Kristyna Pliskova [4] Kristyna Pliskova [4] 6 1 3 Madison Brengle Madison Brengle 4 6 6 Vincitore: M. BRENGLE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 M. Brengle 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 M. Brengle 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 K. Pliskova 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Brengle 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Brengle 15-0 30-0 1-5 → 1-6 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 M. Brengle 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Brengle 0-15 15-15 30-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Brengle 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-A 4-4 → 5-4 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Brengle 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Brengle 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Pliskova 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Brengle 0-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 4 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. Evgeniya Rodina vs [8] Tsvetana Pironkova



WTA Doha Evgeniya Rodina Evgeniya Rodina 5 3 Tsvetana Pironkova [8] Tsvetana Pironkova [8] 7 6 Vincitore: T. PIRONKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Pironkova 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 E. Rodina 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-5 → 3-5 T. Pironkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 E. Rodina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 T. Pironkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 E. Rodina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Pironkova 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 0-2 → 1-2 E. Rodina 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 T. Pironkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 E. Rodina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 T. Pironkova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-5 → 5-6 E. Rodina 40-A 5-4 → 5-5 T. Pironkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 4-4 → 5-4 E. Rodina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-3 → 4-4 T. Pironkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 E. Rodina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Pironkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 E. Rodina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Pironkova 15-0 30-0 1-1 → 1-2 E. Rodina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Pironkova 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [3] Lauren Davis vs Qiang Wang