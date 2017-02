Challenger Tempe: Il Tabellone Principale. Salvatore Caruso entra come alternates

Salvatore Caruso è entrato come alternates nel tabellone principale del torneo challenger di Tempe.

L’azzurro sfiderà all’esordio un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

Challenger Tempe CH | Cemento | $75.000

(1) Escobedo, Ernesto vs Ramanathan, Ramkumar

(Alt) Caruso, Salvatore vs Qualifier

(WC) Cid Subervi, Roberto vs Barry, Sam

Gomez, Emilio vs (7) Novikov, Dennis

(3) Laaksonen, Henri vs Mmoh, Michael

Coppejans, Kimmer vs Sandgren, Tennys

Qualifier vs Sarkissian, Alexander

Mertens, Yannick vs (5) Trungelliti, Marco

(8) Arevalo, Marcelo vs Qualifier

(WC) Hannestad, Benjamin vs Qualifier

Bangoura, Sekou vs Milojevic, Nikola

Krajicek, Austin vs (4/SE) Pospisil, Vasek

(6) Gabashvili, Teymuraz vs (WC) Geerts, Michael

Zampieri, Caio vs Santillan, Akira

Quiroz, Roberto vs McDonald, Mackenzie

(WC) Klahn, Bradley vs (2) Kozlov, Stefan