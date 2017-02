Challenger Cherbourg: Il Tabellone Principale. Tre azzurri al via.

Challenger Cherbourg CH | Indoor | e43.000

(1) Chardy, Jeremy vs Diez, Steven

Qualifier vs Jahn, Jeremy

Napolitano, Stefano vs Qualifier

De Schepper, Kenny vs (8) Ignatik, Uladzimir

(4) Gombos, Norbert vs Giustino, Lorenzo

Ivashka, Ilya vs (SE) Corrie, Edward

Bourgue, Mathias vs Brands, Daniel

(WC) Sidorenko, Alexandre vs (5) Lee, Duckhee

(6) Gojowczyk, Peter vs (WC) Blancaneaux, Geoffrey

(WC) Michon, Axel vs Qualifier

Zekic, Miljan vs Menendez-Maceiras, Adrian

Qualifier vs (3) Benneteau, Julien

(7) Vanni, Luca vs Basic, Mirza

Marterer, Maximilian vs Halys, Quentin

Reuter, Yannik vs Lamasine, Tristan

(WC) Janvier, Maxime vs (2) Marchenko, Illya