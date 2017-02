ATP Buenos Aires: Primo Turno Quali. Giannessi al turno decisivo. Fuori Bolelli e Cecchinato

Questi i risultati con il Live dettagliato dal torneo ATP 250 di Buenos Aires.

Alessandro Giannessi conquista il turno decisivo delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Bueons Aires.

Il ligure ha battuto per 64 64, in un’ora e 51 minuti di gioco lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 144 Atp.

Al turno finale sfiderà Dusan Lajovic, numero 90 Atp.

Esce di scena invece Marco Cecchinato. Il siciliano, numero 188 Atp, ha ceduto per 76(1) 63, in un’ora e 37 minuti di gioco, al brasiliano Joao Souza, numero 129 Atp.

Fuori anche Simone Bolelli, al rientro in singolare dopo 8 mesi. L’azzurro si è arreso al serbo Dusan Lajovic, numero 90 Atp con il punteggio di 61 64.

[2] Dusan Lajovic vs [PR] Simone Bolelli



ATP Buenos Aires Dusan Lajovic [2] Dusan Lajovic [2] 6 6 Simone Bolelli Simone Bolelli 1 4 Vincitore: D. LAJOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Bolelli 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 ace 5-0 → 5-1 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-0 → 5-0 S. Bolelli 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-0 → 4-0 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. Lajovic 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

4 Aces 10 Double Faults 273% 1st Serve % 63%32/40 (80%) 1st Serve Points Won 19/29 (66%)7/15 (47%) 2nd Serve Points Won 6/17 (35%)4/4 (100%) Break Points Saved 2/5 (40%)9 Service Games Played 810/29 (34%) 1st Return Points Won 8/40 (20%)11/17 (65%) 2nd Return Points Won 8/15 (53%)3/5 (60%) Break Points Won 0/4 (0%)8 Return Games Played 939/55 (71%) Total Service Points Won 25/46 (54%)21/46 (46%) Total Return Points Won 16/55 (29%)60/101 (59%) Total Points Won 41/101 (41%)

90 Ranking 661

26 Age 31

Belgrade, Serbia Birthplace Bologna, Italy

Stara Pazova, Serbia Residence Monte-Carlo, Monaco

6’0″ (182 cm) Height 6’0″ (182 cm)

172 lbs (78 kg) Weight 182 lbs (82 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2007 Turned Pro 2003

2/2 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$1,807,172 Career Prize Money $4,463,912

Roberto Carballes Baena vs [6] Alessandro Giannessi



ATP Buenos Aires Roberto Carballes Baena Roberto Carballes Baena 4 4 Alessandro Giannessi [6] Alessandro Giannessi [6] 6 6 Vincitore: A. GIANNESSI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 R. Carballes Baena 0-15 15-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Giannessi 15-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 df 1-3 → 2-3 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-15 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

2 Aces 05 Double Faults 673% 1st Serve % 71%34/61 (56%) 1st Serve Points Won 35/53 (66%)9/22 (41%) 2nd Serve Points Won 9/22 (41%)8/13 (62%) Break Points Saved 11/14 (79%)10 Service Games Played 1018/53 (34%) 1st Return Points Won 27/61 (44%)13/22 (59%) 2nd Return Points Won 13/22 (59%)3/14 (21%) Break Points Won 5/13 (38%)10 Return Games Played 1043/83 (52%) Total Service Points Won 44/75 (59%)31/75 (41%) Total Return Points Won 40/83 (48%)74/158 (47%) Total Points Won 84/158 (53%)

144 Ranking 122

23 Age 26

Tenerife, Spain Birthplace La Spezia, Italy

Granada, Spain Residence La Spezia, Italy

5’11” (180 cm) Height 6’1″ (185 cm)

167 lbs (75 kg) Weight 180 lbs (81 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

N/A Turned Pro N/A

0/0 Year to Date Win/Loss 0/1

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$402,226 Career Prize Money $440,948

[Alt] Marco Cecchinato vs [7] Joao Souza



ATP Buenos Aires Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 3 Joao Souza [7] Joao Souza [7] 7 6 Vincitore: J. SOUZA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Souza 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 J. Souza 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Cecchinato 0-15 30-15 15-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 J. Souza 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Souza 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Souza 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 J. Souza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 J. Souza 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Souza 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Souza 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Souza 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Souza 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

4 Aces 14 Double Faults 158% 1st Serve % 75%34/49 (69%) 1st Serve Points Won 39/47 (83%)18/36 (50%) 2nd Serve Points Won 10/16 (63%)6/7 (86%) Break Points Saved 0/0 (0%)10 Service Games Played 118/47 (17%) 1st Return Points Won 15/49 (31%)6/16 (38%) 2nd Return Points Won 18/36 (50%)0/0 (0%) Break Points Won 1/7 (14%)11 Return Games Played 1052/85 (61%) Total Service Points Won 49/63 (78%)14/63 (22%) Total Return Points Won 33/85 (39%)66/148 (45%) Total Points Won 82/148 (55%)

188 Ranking 129

24 Age 28

Palermo, Italy Birthplace Mogi das Cruzes, Brazil

Palermo, Italy Residence Rio de Janeiro, Brazil

6’1″ (185 cm) Height 6’4″ (193 cm)

171 lbs (77 kg) Weight 203 lbs (92 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2010 Turned Pro 2006

0/0 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$554,201 Career Prize Money $1,229,949

ATP Buenos Aires 250 | Terra | $546.680 – 1° Turno Quali

Guillermo Vilas – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Rogerio Dutra Silva vs [WC] Federico Coria



ATP Buenos Aires Rogerio Dutra Silva [1] Rogerio Dutra Silva [1] 6 6 Federico Coria Federico Coria 2 0 Vincitore: R. DUTRA SILVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 F. Coria 0-15 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 F. Coria 15-0 15-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 R. Dutra Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-0 → 3-0 F. Coria 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 R. Dutra Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Coria 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 R. Dutra Silva 30-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 5-2 F. Coria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Dutra Silva 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 F. Coria 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Dutra Silva 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. [4] Nicolas Kicker vs Maximo Gonzalez



ATP Buenos Aires Nicolas Kicker [4] Nicolas Kicker [4] 3 6 3 Maximo Gonzalez Maximo Gonzalez 6 1 6 Vincitore: M. GONZALEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Gonzalez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 N. Kicker 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 N. Kicker 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Gonzalez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 3-2 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Gonzalez 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 2-1 N. Kicker 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Kicker 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 M. Gonzalez 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 N. Kicker 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Gonzalez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Gonzalez 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 2-0 N. Kicker 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Gonzalez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 N. Kicker 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Gonzalez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 N. Kicker 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 M. Gonzalez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 M. Gonzalez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Gonzalez 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

3. [WC] Manuel Pena Lopez vs [5] Guido Andreozzi



ATP Buenos Aires Manuel Pena Lopez Manuel Pena Lopez 4 2 Guido Andreozzi [5] Guido Andreozzi [5] 6 6 Vincitore: G. ANDREOZZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 2-6 M. Pena Lopez 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 G. Andreozzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 M. Pena Lopez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Pena Lopez 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Pena Lopez 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-5 → 4-6 M. Pena Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 G. Andreozzi 15-0 30-0 ace 3-4 → 3-5 M. Pena Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 G. Andreozzi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 M. Pena Lopez 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 G. Andreozzi 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Pena Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Andreozzi 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Pena Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Estadio 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

2. Ruben Ramirez Hidalgo vs [8] Arthur De Greef



ATP Buenos Aires Ruben Ramirez Hidalgo Ruben Ramirez Hidalgo 6 6 Arthur De Greef [8] Arthur De Greef [8] 4 2 Vincitore: R. RAMIREZ HIDALGO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Ramirez Hidalgo 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 A. De Greef 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 R. Ramirez Hidalgo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 4-2 A. De Greef 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 R. Ramirez Hidalgo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 A. De Greef 15-0 40-0 2-0 → 2-1 R. Ramirez Hidalgo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. De Greef 15-0 15-15 15-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Ramirez Hidalgo 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 A. De Greef 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 R. Ramirez Hidalgo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 A. De Greef 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 R. Ramirez Hidalgo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. De Greef 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Ramirez Hidalgo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. De Greef 15-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 R. Ramirez Hidalgo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. De Greef 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. [3] Jozef Kovalik vs Andrej Martin