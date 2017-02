Challenger Tempe: Tabellone di Qualificazione. Presenze di Trusendi e Matteo Viola.

Challenger Tempe CH | Cemento | $75.000

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 9:00 am)

1. [2] Nicolas Jarry vs [WC] Mandresy Rakotomalala

2. [WC] William Kirkman vs [WC] Keenan Mayo

3. [WC] Thomas Wright vs [7] Matteo Viola

4. [WC] Brandon Stringfellow vs Quinnton Vega

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 9:00 am)

1. [3] Gianni Mina vs Ryan Shane

2. [WC] Tyler Hochwalt vs Luke Bambridge

3. Farzin Danny Amiri vs [6] Walter Trusendi

4. Eric Quigley vs [5] Daniel Elahi Galan (non prima ore: 22:00)

Court 6 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 9:00 am)

1. Roy Smith vs David Nguyen

2. Connor Farren vs [8] Bastian Malla

3. Marcelo Tomas Barrios Vera vs Jonathan Chang

4. Nathaniel Lammons vs Sathi Reddy Chirala

Court 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 9:00 am)

1. Dragos Constantin Ignat vs Nicholas Reyes

2. [4] Alejandro Gomez vs Brayden Schnur

3. Christian Harrison vs Denys Molchanov