ATP Buenos Aires: Il Tabellone di Qualificazione. Sono tre gli azzurri al via.

ATP Buenos Aires 250 | Terra | $546.680

Guillermo Vilas – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Rogerio Dutra Silva vs [WC] Federico Coria

2. [4] Nicolas Kicker vs Maximo Gonzalez

3. [WC] Manuel Pena Lopez vs [5] Guido Andreozzi

4. [2] Dusan Lajovic vs [PR] Simone Bolelli

Estadio 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Marco Cecchinato vs [7] Joao Souza

2. Ruben Ramirez Hidalgo vs [8] Arthur De Greef

3. [3] Jozef Kovalik vs Andrej Martin

4. Roberto Carballes Baena vs [6] Alessandro Giannessi