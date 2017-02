Fed Cup: Le partite complete del primo turno del World Group e World Group 2

Queste le partite del primo turno del World Group e del World Group 2.

World Group – 1° Turno

Rep. Ceca vs Spagna – Ostravar Arena , Ostrava, Czech Republic – Hard, Indoor

R1: Barbora Strycova (CZE) v Garbine Muruguza (ESP)

R2: Karolina Pliskova (CZE) v Lara Arruabarrena (ESP)

R3: Karolina Pliskova (CZE) v Garbine Muruguza (ESP)

R4: Barbora Strycova (CZE) v Lara Arruabarrena (ESP)

R5: Lucie Safarova/Katerina Siniakova (CZE) v Maria Jose Martinez Sanchez/Sara Sorribes Tormo (ESP)

Usa vs Germania – Venue: Royal Lahaina Resort, Maui, USA – Surface: Hard, Outdoor

Bielorussia vs Olanda – Chizhovka-Arena, Minsk, Belarus – Surface: Hard, Indoor

A. SASNOVICH M. KRAJICEK

A. SABALENKA – K. BERTENS

A. SASNOVICH – K. BERTENS

A. SABALENKA – M. KRAJICEK

O. GOVORTSOVA – V. LAPKO vs BURGERA-RUS

Svizzera vs Francia – Palexpo, Geneva, Switzerland – Surface: Hard, Indoor

R1: Timea Bacsinszky (SUI) v Alize Cornet (FRA)

R2: Belinda Bencic (SUI) v Kristina Mladenovic (FRA)

R3: Timea Bacsinszky (SUI) v Kristina Mladenovic (FRA)

R4: Belinda Bencic (SUI) v Alize Cornet (FRA)

R5: Martina Hingis/Viktorija Golubic (SUI) v Amandie Hesse/Pauline Parmentier (FRA)

World Group 2 – 1° Turno

Russia vs Taipei – Druzhba Sport Complex, Moscow, Russia – Surface: Hard, Indoor

R1: Ekaterina Makarova (RUS) v Lee Ya-Hsuan (TPE)

R2: Anna Blinkova (RUS) v Chang Kai-Chen (TPE)

R3: Ekaterina Makarova (RUS) v Chang Kai-Chen (TPE)

R4: Anna Blinkova (RUS) v Lee Ya-Hsuan (TPE)

R5: Anna Kalinskaya/Natalia Vikhlyantseva (RUS) v Chan Chin-Wei/Lee Ya-Hsuan (TPE)

Romania vs Belgio – Sala Polivalenta, Bucharest, Romania – Surface: Hard, Indoor

R1: Monica Niculescu (ROU) v Kirsten Flipkens (BEL)

R2: Sorana Cirstea (ROU) v Yanina Wickmayer (BEL)

R3: Monica Niculescu (ROU) v Yanina Wickmayer (BEL)

R4: Sorana Cirstea (ROU) v Kirsten Flipkens (BEL)

R5: Irina-Camelia Begu and Patricia-Maria Tig (ROU) v Elise Mertens and Maryna Zanevska (BEL)

Ucraina vs Australia – Palace of Sports ‘Lokomotiv’, Kharkiv, Ukraine – Surface: Hard, Indoor

R1: Lesia Tsurenko (UKR) v Daria Gavrilova (AUS)

R2: Elina Svitolina (UKR) v Ashleigh Barty (AUS)

R3: Elina Svitolina (UKR) v Daria Gavrilova (AUS)

R4: Lesia Tsurenko (UKR) v Ashleigh Barty (AUS)

R5: Nadiia Kichenok/Olga Savchuk (UKR) v Ashleigh Barty/Casey Dellacqua (AUS)

Italia vs Slovacchia – PalaGalassi, Forlì, Italy – Surface: Clay, Indoor

R1: Francesca Schiavone (ITA) v Jana Cepelova (SVK)

R2: Sara Errani (ITA) v Rebecca Sramkova (SVK)

R3: Sara Errani (ITA) v Jana Cepelova (SVK)

R4: Francesca Schiavone (ITA) v Rebecca Sramkova (SVK)

R5: Jasmine Paolini/Martina Trevisan (ITA) v Daniela Hantuchova/Rebecca Sramkova (SVK)