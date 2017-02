WTA Doha: Tabellone di Qualificazione. Presente la nostra Camila Giorgi

C’è Camila Giorgi nel tabellone di qualificazione del torneo WTA Premier di Doha.

L’azzurra sfiderà all’esordio la russa Irina Kromacheva, classe 1995, n.97 WTA.



WTA Doha Premier | Cemento | $776.000

Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Catherine Bellis vs [5] Shuai Peng

2. [2/WC] Jelena Jankovic vs Nao Hibino

3. [1] Christina Mchale vs [WC] Ons Jabeur

4. [3] Lauren Davis vs Julia Boserup

Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Kristyna Pliskova vs [WC] Mona Barthel

2. Evgeniya Rodina vs Oceane Dodin

3. Kateryna Kozlova vs Ekaterina Alexandrova

4. Naomi Broady vs [7] Annika Beck

Court 3 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Saisai Zheng vs Kurumi Nara

2. Paula Cristina Goncalves vs Risa Ozaki

3. Kateryna Bondarenko vs [WC] Murbaka Al Naemi

4. Anastasia Pivovarova vs Qiang Wang

Court 4 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Madison Brengle vs Danka Kovinic

2. Vania King vs [8] Tsvetana Pironkova

3. Sílvia Soler-Espinosa vs [6] Johanna Larsson

4. Irina Khromacheva vs Camila Giorgi