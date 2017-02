Toni Nadal si complimenta con Federer per la vittoria a Melbourne e dichiara: “Giocare di notte ha aiutato Federer”

Toni Nadal ha parlato del bellissimo successo di Roger Federer agli Australian Open.

Dichiara il coach di Rafael Nadal: “Dopo aver visto Federer contro Berdych, Nishikori e Wawrinka, mi sono detto che sarebbe stato complicato affrontarlo in finale.

Roger ha giocato un torneo incredibile, soprattutto con il rovescio è stato davvero fantastico. Nelle due settimane è stato fantastico con tutti i colpi, ma con il rovescio ha avuto una marcia in più.”

Roger ha vissuto due settimane che lo hanno motivato. Ha sbagliato meno del normale e non ha mai abbandonato la scelta di colpire la palla più piatta. E poi non so se la superficie fosse più rapida o meno rispetto agli altri anni, ma giocare di notte ha aiutato Federer, visto che la palla non rimbalza così alta e per questo anticipare è decisamente più facile. Giocare un top spin estremo non era possibile, ma comunque nel complesso il suo livello è stato incredibile. Davvero altissimo“.