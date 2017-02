ATP Quito: Incredibile Gaio! Annulla quattro match point a Gerald Melzer e vince al tiebreak del terzo set

Grande vittoria di Federico Gaio che conquista i quarti di finale dell’ATP 250 di Quito ($482.060, terra).

Il tennista italiano, proveniente dalle qualificazioni, ha eliminato al secondo turno Gerald Melzer, 26 anni, n.106 ATP, con il risultato di 76 (4) 36 76 (2) dopo 2 ore e 30 minuti di partita.

Per Federico si tratta della seconda partita vinta ATP in carriera e prima volta ai quarti di finale in un torneo del circuito maggiore.

Domani sfiderà ai quarti uno tra Karlovic (1) o Victor Estrella.

Gaio dopo aver perso il primo set a tiebreak per 7 punti a 4 e vinto la seconda frazione per 6 a 3, nel terzo parziale ha subito il break sul 3 pari (ai vantaggi e dopo aver commesso un sanguinoso doppio fallo sulla palla break).

Sul 5 a 4 Melzer andava a servire per il match e dal 40 a 0, mancava complessivamente quattro palle match, con Gaio che alla prima opportunità piazzava il controbreak.

Si andava al tiebreak e qui Federico prendeva il sopravvento e si portava subito sul 3 a 0, prima di chiudere la partita per 7 punti a 2, portando a casa set e match alla prima palla match a disposizione.

La partita punto per punto



ATP Quito Federico Gaio Federico Gaio 6 6 7 Gerald Melzer Gerald Melzer 7 3 6 Vincitore: F. GAIO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 6-6 → 7-6 G. Melzer 15-0 30-0 30-15 6-5 → 6-6 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 G. Melzer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 G. Melzer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 G. Melzer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Melzer 15-0 30-0 30-15 40-30 2-1 → 2-2 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Melzer 15-0 30-0 30-15 30-30 1-0 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Melzer 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 G. Melzer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 G. Melzer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Melzer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Melzer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 G. Melzer 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 F. Gaio 5-5 → 6-5 G. Melzer 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 F. Gaio 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 G. Melzer 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 G. Melzer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Gaio 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Melzer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Melzer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

F. Gaio – G. Melzer

02:30:00

11 Aces 11

10 Double Faults 6

52% 1st Serve % 70%

45/57 (79%) 1st Serve Points Won 54/78 (69%)

33/52 (63%) 2nd Serve Points Won 18/34 (53%)

4/5 (80%) Break Points Saved 1/4 (25%)

16 Service Games Played 17

24/78 (31%) 1st Return Points Won 12/57 (21%)

16/34 (47%) 2nd Return Points Won 19/52 (37%)

3/4 (75%) Break Points Won 1/5 (20%)

17 Return Games Played 16

78/109 (72%) Total Service Points Won 72/112 (64%)

40/112 (36%) Total Return Points Won 31/109 (28%)

118/221 (53%) Total Points Won 103/221 (47%)

179 Ranking 106

24 Age 26

Faenza, Italy Birthplace Vienna, Austria

Faenza, Italy Residence Vienna, Austria

5’11” (180 cm) Height 6’2″ (187 cm)

185 lbs (84 kg) Weight 181 lbs (82 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

2009 Turned Pro 2007

0/0 Year to Date Win/Loss 1/2

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$206,437 Career Prize Money $539,820