Seppi cede a Darcis in due set, uscendo così dal torneo Atp 250 di Sofia

Esce sconfitto Andreas Seppi al secondo turno del torneo ATP 250 di Sofia (€ 482.060, hard indoor).

L’azzurro è stato superato dal belga Steve Darcis, 32 anni, Nr. 59 del mondo, con il punteggio di 6-3 7-5 in un’ora e 28 minuti di gioco.

Vendetta consumata per Darcis, meritato vincitore della seconda sfida in un mese contro il nostro portacolori. Andreas è apparso leggermente sottotono, pagando forse la trasferta sudamericana del weekend scorso. L’avversario ha invece confermato l’ottimo momento di forma, culminato in superbe prestazioni in Coppa Davis e ha dato l’ennesima dimostrazione di essere un bel protagonista sui campi indoor europei.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: inizio a rilento per l’azzurro.

Al secondo gioco è già sotto di un break, dopo un game lunghissimo e caratterizzato da ben quattro palle break per il belga.

Il parziale sembra già indirizzato e una conferma la si trova nel gioco seguente, con due palle del controbreak italiano non concretizzate.

A questo punto Andreas sale di ritmo, impegna severamente da fondo l’avversario e riporta il set in equilibrio. Avviene nel settimo game, con il controbreak favorito da un nastro azzurro.

L’illusione però dura poco, il tempo di cambiare campo e Darcis gioca un ottimo game, brekkando a zero Seppi e portandosi a servire per il parziale.

E non sbaglia: ottima prima di servizio non controllata da Andreas ed è 6-3 per il belga in 37 minuti di gioco.

Secondo set: parziale equilibrato, con i due avversari che proseguono nel punteggio a braccetto.

A un colpo dell’uno (break Darcis nel quinto gioco9, corrisponde un colpo dell’altro (controbreak Seppi nel sesto gioco).

Con il passare dei minuti, il belga si fa sempre più insidioso. Succede nel settimo game, quando Andreas annulla due pericolose palle break a Darcis, sfruttando un diritto in rete dell’avversario e un ace.

Nulla può invece nell’undicesimo gioco: altri due break point consecutivi per Darcis. Sul primo l’azzurro è abile ad affidarsi a una prima vincente mentre sul secondo deve alzare bandiera bianca: ottima accelerazione di diritto del belga e break.

Nel game successivo succede di tutto: Darcis sale agevolmente 30-0, subisce la rimonta di Seppi che si porta sino alla palla break, cestinata con un rovescio affossato in rete. Il primo match point belga è quello buono: un rovescio lungo di Andreas su una seconda di servizio avversaria pone fine alla contesa.

E’ 7-5 per Darcis in 51 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Sofia Steve Darcis Steve Darcis 6 7 Andreas Seppi Andreas Seppi 3 5 Vincitore: S. DARCIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 S. Darcis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 4-5 S. Darcis 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 S. Darcis 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 S. Darcis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 S. Darcis 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-2 → 4-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 S. Darcis 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 2-0 → 3-0 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

S. Darcis – A. Seppi

01:27:02

4 Aces 9

2 Double Faults 5

53% 1st Serve % 47%

25/34 (74%) 1st Serve Points Won 24/35 (69%)

18/30 (60%) 2nd Serve Points Won 17/40 (43%)

4/6 (67%) Break Points Saved 6/10 (60%)

11 Service Games Played 10

11/35 (31%) 1st Return Points Won 9/34 (26%)

23/40 (57%) 2nd Return Points Won 12/30 (40%)

4/10 (40%) Break Points Won 2/6 (33%)

10 Return Games Played 11

43/64 (67%) Total Service Points Won 41/75 (55%)

34/75 (45%) Total Return Points Won 21/64 (33%)

77/139 (55%) Total Points Won 62/139 (45%)

59 Ranking 75

32 Age 32

Liège, Belgium Birthplace Bolzano, Italy

Saive, Belgium Residence Caldaro, Italy

5’10” (177 cm) Height 6’3″ (190 cm)

161 lbs (73 kg) Weight 165 lbs (75 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2003 Turned Pro 2002

5/2 Year to Date Win/Loss 4/1

0 Year to Date Titles 0

2 Career Titles 3

$2,531,869 Career Prize Money $8,325,128

Davide Sala