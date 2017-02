Fed Cup – Italia vs Slovacchia: Parlano le azzurre. Errani “Sono pronta a fare la mia parte, il problema è superato. Ieri avevo un po’ di febbre, ma è passata anche quella”

Domani alle ore 12 ci sarà il sorteggio della sfida tra Italia e Slovacchia che da sabato prossimo saranno impegnati nel primo turno del World Group 2 di Fed Cup in quel di Forlì (terra rossa).

Tathiana Garbin : “L’obiettivo è trasferire alle giovani qui con noi l’esperienza e il know how del gruppo storico. E sempre qui abbiamo Francesca e Sara, due giocatrici che hanno fatto la storia del tennis italiano con le loro vittorie e i loro risultati. Stare con loro, allenarsi con loro, non potrà che fare bene alle più giovani.

In Fed Cup il ranking conta relativamente. Contano la determinazione, la voglia di soffrire. Fondamentale in tal senso, come ho detto prima, è sapere da dove siamo partite, creando una squadra nel segno dell’affiatamento e dell’amore per la maglia azzurra, una passione che è importante venga trasmessa alle altre ragazze nuove, dalla più grande alla più piccola.

Sarà un confronto molto duro, che bisogna interpretare bene. Per questo ho studiato tutte le giocatrici della Slovacchia guardando tanti video e ho pensato già ad alcune strategie per ciascuna delle possibili avversarie che andremo ad affrontare. Stiamo cercando di preparare questa sfida nel miglior modo possibile, uno dei nostri obiettivi è tornare nel Gruppo Mondiale di Fed Cup e questo match rappresenta il primo passo. Essere in casa e avere il tifo a favore potrà sostenerci nella prestazione e sicuramente l’inserimento di qualche giovane aiuterà il gruppo ad avere ancora più energia. Le ragazze si stanno allenando con impegno e hanno tutte una gran voglia di giocare”.

Francesca Schiavone : “Per me è una bella occasione per competere ad alti livelli, perché in questa competizione ogni giocatrice alza il livello del suo tennis. Essere qui dopo 15 anni è una bella soddisfazione e una grande emozione. Il team è cambiato, come ovvio che sia, con me del gruppo storico c’è qui Sara. Spero di regalare alle ragazze più giovani la mia esperienza, le mi conoscenze. Da loro vorrei prendere freschezza ed entusiasmo. Qui a Forlì hanno fatto le cose in grande e visto che Sara è di queste parti è stata la scelta giusta nel momento giusto”.

Sara Errani : “Giocare nella mia Romagna sarà una grande emozione e anche una bella responsabilità. Verranno al palazzetto familiari e tanti amici. Sono pronta a fare la mia parte, il problema è superato. Ieri avevo un po’ di febbre, ma è passata anche quella”.

Jasmine Paolini : “E’ un onore condividere questa bellissima esperienza con giocatrici come Francesca e Sara. Allenandomi con loro non posso che imparare, che migliorare. Spero di dare il meglio”.

Martina Trevisan : “Sono emozionata, vestire la maglia azzurra in Fed Cup è un grande onore, mi sto godendo questi giorni vissuti accanto a due campionesse come la Errani e la Schiavone. E ringrazio il capitano per la fiducia. La Garbin non poteva darmi un’occasione più bella. Lei conosce benissimo me, Jasmine, la Rosatello e le altre giovani italiane. Ci aiuterà ad inserirci”.