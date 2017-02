Challenger Budapest: Risultati Live Secondo Turno. Eliminato Gianluigi Quinzi (In campo Vanni)

Questi i risultati con il Live dettagliato dal torneo challenger di Budapest.

Gianluigi Quinzi fuori al secondo turno.

il marchigiano, numero 296 Atp, ripescato in tabellone come lucky loser, è stato sconfitto dal russo Alexey Vatutin, proveniente dalle qualificazioni, 24 anni e n.286 ATP, con il risultato di 16 62 62 in 1 ora e 47 minuti di partita.

[LL] Gianluigi Quinzi vs [Q] Alexey Vatutin



Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6
Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6
Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1

4 Aces 70 Double Faults 752% 1st Serve % 53%25/34 (74%) 1st Serve Points Won 34/47 (72%)11/31 (35%) 2nd Serve Points Won 18/41 (44%)4/8 (50%) Break Points Saved 8/11 (73%)11 Service Games Played 1213/47 (28%) 1st Return Points Won 9/34 (26%)23/41 (56%) 2nd Return Points Won 20/31 (65%)3/11 (27%) Break Points Won 4/8 (50%)12 Return Games Played 1136/65 (55%) Total Service Points Won 52/88 (59%)36/88 (41%) Total Return Points Won 29/65 (45%)72/153 (47%) Total Points Won 81/153 (53%)

296 Ranking 286

21 Age 24

Cittadella, Italy Birthplace Volgograd, Russia

N/A Residence Volgograd, Russia

6’3″ (190 cm) Height 5’10” (177 cm)

176 lbs (80 kg) Weight 152 lbs (69 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

N/A Turned Pro N/A

0/0 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$84,819 Career Prize Money $91,076

Challenger Budapest | Indoor | e64.000 – 2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

2. [6] Norbert Gombos vs [PR] Jurgen Melzer



3. Franko Skugor vs [8] Luca Vanni (non prima ore: 15:30)



4. [WC] Mirza Basic / Gabor Borsos vs [2] Roman Jebavy / Igor Zelenay (non prima ore: 17:00)



5. [Q] Matthias Bachinger vs Marton Fucsovics



Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Mirza Basic vs Casper Ruud



CH Budapest Mirza Basic Mirza Basic 5 6 3 Casper Ruud Casper Ruud 7 2 6 Vincitore: C. RUUD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-5 → 3-6 M. Basic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 C. Ruud 0-15 df 15-15 15-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Basic 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Basic 15-15 15-0 ace 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Basic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Basic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 6-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-2 → 5-2 M. Basic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 M. Basic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Basic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Ruud 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Basic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-6 → 5-7 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Basic 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 C. Ruud 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 M. Basic 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Basic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 M. Basic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Basic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. Joris De Loore vs [3] Marius Copil



CH Budapest Joris De Loore • Joris De Loore A 3 Marius Copil [3] Marius Copil [3] 40 4 Game Point Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. De Loore 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 M. Copil 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 J. De Loore 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Copil 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. De Loore 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Copil 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 J. De Loore 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Copil 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. Yannick Maden vs Blaz Kavcic (non prima ore: 15:00)



4. Thomas Fabbiano / Rameez Junaid vs [3] Dino Marcan / Tristan-Samuel Weissborn



