ATP Quito: Subito eliminato un falloso Alessandro Giannessi

Alessandro Giannessi esce di scena al primo turno nel torneo ATP 250 di Quito ($482.060, terra).

Il tennista ligure si è arreso a Alejandro Falla, classe 1983 e attualmente al n.310 ATP, con il risultato di 64 63 in 1 ora e 26 minuti di partita.

Nel primo set Giannessi sotto per 0 a 2, recuperava il break nel quarto gioco.

Sul 2 pari l’azzurro però cedeva il turno di battuta dopo un game lunghissimo e dopo aver commesso un doppio fallo sulla palla break.

Sul 3 a 2 Falla annullava una palla break e poi sul 5 a 4, dopo aver annullato un altro break point all’azzurro, alla seconda palla set a disposizione portava a casa la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set Alessandro avanti per 3 a 1, giocava un brutto game al servizio commettendo anche due doppi falli e perdendo la battuta ai vantaggi.

Sul 3 pari Giannessi cedeva ancora una volta il turno di servizio (a 15).

Nel nono game Alessandro dopo aver annullato una palla match sul 30-40, commetteva altri errori e perdeva per la terza volta consecutiva il turno di battuta, uscendo di scena dal torneo per 6 a 3.

Da segnalare che Giannessi dal 3 a 1 in suo favore ha subito un parziale di cinque game consecutivi.

ATP Quito Alejandro Falla Alejandro Falla 6 6 Alessandro Giannessi Alessandro Giannessi 4 3 Vincitore: A. FALLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Falla 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 A. Falla 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 A. Falla 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 A. Falla 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Falla 15-0 30-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 A. Falla 0-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Giannessi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Falla 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 A. Falla 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 2-2 A. Giannessi 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Falla 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

A. Falla – A. Giannessi

01:26:04

2 Aces 6

2 Double Faults 6

65% 1st Serve % 55%

30/45 (67%) 1st Serve Points Won 26/41 (63%)

11/24 (46%) 2nd Serve Points Won 12/33 (36%)

4/6 (67%) Break Points Saved 8/13 (62%)

9 Service Games Played 10

15/41 (37%) 1st Return Points Won 15/45 (33%)

21/33 (64%) 2nd Return Points Won 13/24 (54%)

5/13 (38%) Break Points Won 2/6 (33%)

10 Return Games Played 9

41/69 (59%) Total Service Points Won 38/74 (51%)

36/74 (49%) Total Return Points Won 28/69 (41%)

77/143 (54%) Total Points Won 66/143 (46%)

310 Ranking 122

33 Age 26

Cali, Colombia Birthplace La Spezia, Italy

Medellin, Colombia Residence La Spezia, Italy

6’1″ (185 cm) Height 6’1″ (185 cm)

169 lbs (76 kg) Weight 180 lbs (81 kg)

Left-Handed Plays Left-Handed

2000 Turned Pro N/A

0/0 Year to Date Win/Loss 0/1

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$3,085,471 Career Prize Money $440,948