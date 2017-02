Anne Keothavong critica il formato della Fed Cup

Anne Keothavong, capitano della squadra britannica di Fed Cup, si è mostrata molto critica nei confronti del formato della competizione, ma è apparsa anche contenta del team a sua disposizione: “Nel World Group di Fed Cup ci sono solo otto squadre, mentre in Coppa Davis ben sedici. Questo rende tutto più complicato e ci vuole più tempo per tornare in alto, ma credo che tutti abbiano le possibilità di riuscirci”, ha dichiarato l’ex tennista.

“In Gran Bretagna, la situazione tennistica è migliorata molto e siamo pronti per un salto di qualità a livello femminile”, ha concluso.

Keothavong, per le sfide del prossimo weekend contro Lettonia, Turchia e Portogallo, ha convocato Johanna Konta, Laura Robson, Heather Watson e Jocelyn Rae: “Possono fare grandi cose. I successi della Konta danno la carica anche alle altre ragazze del gruppo”.

Lorenzo Carini