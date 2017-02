Venus Williams torna a incantare: ecco a voi la Venere Nera del tennis

Melbourne e i recenti Australian Open non hanno sancito solo il ritorno al successo Slam e al numero 1 del ranking WTA di Serena Williams: gli Aus Open 2017 hanno sorriso all’intera famiglia Williams, con Venus incredibilmente approdata in finale, una finale Slam raggiunta un’altra volta in una carriera costellata di successi e dopo un’eternità.

Regina di Wimbledon con 5 successi, regina degli Us Open in due occasioni, Venus oltre poter contare su un totale di 15 finali Slam può raccontare anche una vita fatta di tappe dolorose, grandi ritorni, vette e discese e un’inconfondibile bellezza (non solo in campo), segno distintivo della quasi 37enne nativa di Lynwood.

Numero 1 del ranking tanto in singolare quanto in doppio, Venus può essere considerata a tutti gli effetti una delle migliori tenniste della storia moderna, potendo vantare anche il record di medaglie olimpiche, avendo vinto medaglia in 4 distinte edizioni dei Giochi Olimpici e in tutte le discipline (singolo, doppio e misto). La sua vita è stata segnata dalla rivalità benevola con la sorella pigliatutto Serena e anche dalla sindrome di Sjögren diagnosticata nel 2010 e che giocoforza ha minato la sua carriera e vita sportiva (la sindrome è una malattia cronica e autoimmune che atrofizza ghiandole, ad esempio le salivari, provocando secchezza ad occhi e labbra, oltre un considerevole stato di stanchezza).

Alla luce degli ultimi anni in cui Venus non ha alzato al cielo trofei importanti e non è stata in alto in classifica, il suo exploit in Australia assume quindi un valore incredibile: Venus ha saputo incantare dentro e fuori dal campo differenti generazioni di appassionati e in molti hanno sentito la sua mancanza quando non calpestava il campo da tennis.

Venus, definita a ragione la Venera nera del tennis, è una tennista che ha fatto la storia di questo sport, facendo registrare una delle più significative vittorie a livello non solo tennistico: Venus è stata infatti la prima tennista afroamericana dell’era open a raggiungere la prima posizione del ranking WTA, un passo importante e finalmente divenuto realtà “solo” nel 2002.

L’età non gioca sicuramente dalla sua parte e a noi non rimane la speranza che la condizione psico fisica di Venus resti al top il più a lungo possibile, così da poter gioire ancora per i suoi successi in campo e per i suoi gesti che definire eleganti è un semplice eufemismo.

Alessandro Orecchio