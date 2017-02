Video del Giorno: Reazione pacata di Marcel Granollers nei confronti del giudice di Sedia

Marcel Granollers non è stato un gentleman nei confronti del Giudice di Sedia a Montpellier.

Il tennista catalano che ha perso in tre set con Chardy, in uno dei momenti della partita, è diventato furibondo per quella che considerava una decisione sbagliata da parte dell’arbitro.

“Non mi rompere i……, uomo! La palla è chiara, molto chiara. Non l’accetto, Non l’accetto”, ha detto il giocatore spagnolo.