Kei Nishikori vincente con gli Sponsor

Gli anni passano, continua ad aumentare il prize money guadagnato da Kei Nishikori ma il tennista nipponico ancora non riesce a vincere un titolo importante.

Le buone prestazioni offerte nel 2016 hanno permesso a Nishikori di entrare fra i primi trenta sportivi più pagati al mondo: è il quarto tennista in graduatoria, dietro a Federer, Djokovic e Nadal.

Se ignoriamo i prize money, dunque i soldi guadagnati nei tornei, e consideriamo solamente gli introiti pubblicitari, Kei Nishikori è ancora più in alto. Il giapponese ha guadagnato circa come Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal e Usain Bolt. Incredibile come Nishikori abbia avuto più guadagni di Lionel Messi, Neymar, Serena Williams, Andy Murray, Stephen Curry e Tom Brady.

Lorenzo Carini